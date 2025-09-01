بدترین سیلاب سے معیشت کو بڑا دھچکا لگا ،انجمن تاجران
اسلام آباد(اے پی پی)آل پاکستان انجمن تاجران کے مرکزی صدر اشرف بھٹی نے کہا ہے کہ حالیہ بد ترین سیلاب سے معیشت کو بڑا دھچکا لگا ہے جس کے اثرات آنے والے دنوں میں سامنے آئیں گے۔۔۔
حکومت مکمل بحالی کیلئے وسائل کا رخ سیلاب متاثرین کی طرف موڑے ،متاثرہ علاقوں میں یوٹیلیٹی بلز ،ٹیکسز معاف کئے جائیں ،سیلاب کا پانی اترنے کے بعد کسانوں کے نقصان کا ازالہ کیاجائے اور انہیں زمین کی تیاری اورزرعی مداخل کیلئے مالی امداد دی جائے ۔ اتوار کو اپنے بیان میں اشرف بھٹی نے کہا کہ حالیہ سیلاب سے بہت بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے جس سے نہ صرف افرادمتاثر ہوئے ہیں بلکہ اربوں روپے کا انفرااسٹرکچر بھی تباہ ہو گیاہے ۔ سیلاب سے معیشت شدید دباؤ میں آئے گی اور اس کے اثرات آنے والے دنوں میں سامنے آئیں گے ۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ دریاؤں ، ندی نالوں کے راستوں سے تعمیرات ختم کر دیں ،حکومت ایسے لوگوں کو متبادل مقامات پر آباد کرنے کیلئے مالی معاونت کرے تاکہ آئندہ اس طرح کے بڑے نقصانات سے بچا جا سکے۔