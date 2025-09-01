پاک بنگلہ تجارتی حجم 7ارب ڈالر تک بڑھایا جا سکتا ، افتخار ملک
لاہور (اے پی پی)سارک چیمبر کے سابق صدر افتخار علی ملک نے کہا ہے کہ پاک بنگلہ تجارت کا حجم آئندہ پانچ سال میں 7 ارب ڈالر سالانہ تک بڑھایا جا سکتا ہے۔
ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ حالیہ ایم او یو سے امید پیدا ہوئی ہے کہ آنے والے برسوں میں دو طرفہ تجارت میں غیر معمولی اضافہ ہو گا ، ایم او یو بینکنگ چینلز، کسٹمز کی سہولت اور لاجسٹکس جیسی تجارتی رکاوٹوں کو دور کرنے کیلئے فریم ورک فراہم کرتے ہیں۔ عوامی رابطوں میں اضافہ، تجارتی میلوں میں شرکت اور کاروباری وفود کے تبادلے سے بزنس کمیونٹی کے درمیان اعتماد میں اضافہ اور خصوصی اقتصادی زونز میں مشترکہ منصوبوں وسرمایہ کاری سے صنعتی تعاون کو فروغ ملے گا۔