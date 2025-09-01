نئے آبی ذخائر وڈیم ناگزیر، کوئی اور راستہ نہیں ، میاں کاشف
لاہور(اے پی پی)فرنیچر کونسل کے چیف ایگزیکٹو آفیسر میاں کاشف اشفاق نے کہا کہ نئے آبی ذخائر اور ڈیم ناگزیر ہوچکے ہیں، حالیہ موسمیاتی تبدیلیوںکے تناظر میں اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔
اتوار کو ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان اور دیگر کئی ممالک تقریبا ہر سال تباہ کن سیلابوں کا سامنا کر رہے ہیں، جس سے بنیادی ڈھانچے ، گھروں اور انسانی جانوں کو بھاری نقصان ہو رہا ہے ۔ پانی ذخیرہ کرنے کی مناسب سہولیات نہ ہونے کہ وجہ سے سیلابی پانی بغیر استعمال کے سمندر میں بہہ جاتا ہے جبکہ ہماری لاکھوں ایکڑ زرخیز زمین کو خشک مہینوں میں زراعت کے لئے پانی میسر نہیں ہوتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ آبی ذخائر اور ڈیموں کی تعمیر اس تباہ کن قوت کو قومی اثاثہ میں تبدیل کر سکتی ہے ، ڈیم سستی پن بجلی کی پیداوار کا ذریعہ ہیں جس سے مہنگے درآمدی ایندھن پر انحصار کم اور صاف و قابل تجدید توانائی حاصل ہوتی ہے ۔