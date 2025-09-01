صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کھیلوں کے سامان کی برآمدات 32ماہ بعد بلند سطح پر

  • کاروبار کی دنیا
کھیلوں کے سامان کی برآمدات 32ماہ بعد بلند سطح پر

کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)ملکی کھیلوں کے سامان کی مجموعی برآمدات 32 ماہ بعد بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں۔کھیلوں کے سامان کی برآمدات کا حجم 3 کروڑ 89 لاکھ ڈالرز تک پہنچ گیا۔

 دستاویز کے مطابق جولائی میں کھیلوں کے سامان کی برآمدات میں 32.50 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔کھیلوں کے سامان کی برآمدات کا حجم 3 کروڑ 89 لاکھ ڈالرز تک پہنچ گیا، آخری بار اکتوبر 2022ء میں کھیلوں کے سامان کی برآمدات 35.52 فیصد بڑھی تھیں ۔رواں سال اپریل میں برآمدات میں 22.86 فیصد کی بڑی کمی ریکارڈ کی گئی تھی، جولائی میں پاکستانی فٹبال کی برآمدات میں 44.70 فیصد کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ایک ماہ میں فٹبال کی برآمدات کا حجم 2 کروڑ 57 لاکھ 20 ہزار ڈالرز رہا۔دستاویز کے مطابق جولائی میں کھلاڑیوں کے دستانوں کی برآمدات میں 9.18 فیصد اضافہ ہوا۔1 ماہ میں کھلاڑیوں کے گلوز کی برآمدات کا حجم 50 لاکھ 29 ہزار ڈالرز ریکارڈ کیا گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

بھارت نے چناب میں ایک اور بڑا ریلا چھوڑ دیا : 2 روز تک ہیڈ مرالہ پہنچے گا ملحقہ علاقوں میں اعلانات، ستلج میں مزید پانی چھوڑنے کی وارننگ

میری حکومت کیخلاف ایک پیسے کی کرپشن کا الزام نہیں، چین سے ملکر ترقی کی منزل حاصل کرینگے : شہباز شریف

کوئی سیلاب متاثرہ شہری خود کو تنہا نہ سمجھے : مریم نواز، قصور میں امدادی کیمپوں کا دورہ

ترقیاتی کام: حکومت نہیں عوام نگرانی کرے : سیالکوٹ شہر آدھے سے زیادہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے، خواجہ آصف

مجرموں کا مقام اقتدار نہیں پھانسی گھاٹ ہونا چاہئے : حافظ نعیم

ختم نبوت، مدارس کے تحفظ کی جدوجہدجاری رہیگی: فضل الرحمن

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عمران خان کے ’اقوالِ زریں‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
مظلوموں کی مظلوم آواز
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
سازشی سیلاب
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سیلاب اور کرپٹو کرنسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
دریائے روا روی رواں ہے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مصائب اور آفات سے نجات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak