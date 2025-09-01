صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈبل ایڈوانس ٹیکسیشن کیخلاف اپٹما کا احتجاج، اصلاحات کا مطالبہ

  • کاروبار کی دنیا
ڈبل ایڈوانس ٹیکسیشن کیخلاف اپٹما کا احتجاج، اصلاحات کا مطالبہ

کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)اپٹمانے برآمد کنندگان پر ڈبل ایڈوانس ٹیکسیشن کے جاری نفاذ کی سخت مذمت کی ہے اور اسے امتیازی پالیسی قرار دیا ہے جو برآمدات پر مبنی ترقیاتی حکمت عملی کو نقصان پہنچا رہی ہے۔

اپٹما نے وزیر مملکت برائے خزانہ بلال اظہر کیانی کو لکھے گئے خط میں موجودہ ٹیکس ڈھانچے کو فوری طور پر ختم کرنے کی درخواست کی گئی ہے ۔ایسوسی ایشن نے 28 اگست 2025 کے اجلاس کا حوالہ دیتے ہوئے برآمد کنندگان پر مقررہ اور عام ٹیکس نظام دونوں کے تحت ڈبل ایڈوانس ٹیکس کے بوجھ پر سخت تنقید کی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

مودی کی چینی صدر سے ملاقات،متنازع علاقے پر گفتگو

غزہ:اسرائیل کاحماس ترجمان ابو عبیدہ کی شہادت کا دعویٰ،تصدیق نہ ہو سکی

انڈونیشیا:عوامی احتجاج رنگ لایا،ارکان پارلیمنٹ کی مراعات ختم،دوروں پر پابندی

ترکیہ کی خاتون اول نے پاکستان میں سیلاب متاثرین کیلئے عالمی امداد کی اپیل کر دی

سعودی عرب:طوفانی بارش،کئی گاڑیاں سیلاب میں بہہ گئیں

صدر ٹرمپ کا ووٹنگ کیلئے شناختی کارڈ لازمی کرنیکا حکم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عمران خان کے ’اقوالِ زریں‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
مظلوموں کی مظلوم آواز
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
سازشی سیلاب
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سیلاب اور کرپٹو کرنسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
دریائے روا روی رواں ہے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مصائب اور آفات سے نجات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak