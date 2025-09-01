ڈبل ایڈوانس ٹیکسیشن کیخلاف اپٹما کا احتجاج، اصلاحات کا مطالبہ
کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)اپٹمانے برآمد کنندگان پر ڈبل ایڈوانس ٹیکسیشن کے جاری نفاذ کی سخت مذمت کی ہے اور اسے امتیازی پالیسی قرار دیا ہے جو برآمدات پر مبنی ترقیاتی حکمت عملی کو نقصان پہنچا رہی ہے۔
اپٹما نے وزیر مملکت برائے خزانہ بلال اظہر کیانی کو لکھے گئے خط میں موجودہ ٹیکس ڈھانچے کو فوری طور پر ختم کرنے کی درخواست کی گئی ہے ۔ایسوسی ایشن نے 28 اگست 2025 کے اجلاس کا حوالہ دیتے ہوئے برآمد کنندگان پر مقررہ اور عام ٹیکس نظام دونوں کے تحت ڈبل ایڈوانس ٹیکس کے بوجھ پر سخت تنقید کی۔