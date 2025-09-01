اشرافیہ کی چھوٹ ختم کیے بغیر ایف بی آر اصلاحات ناممکن
لاہور(آئی این پی)ٹیکس ایجوکیشن اینڈ لرننگ کے چیئرمین قاری حبیب الرحمن زبیری نے کہا ہے کہ پاکستان کے ٹیکس نظام میں اشرافیہ کو دی گئی ٹیکس چھوٹ اور مراعات ختم کیے بغیر ایف بی آر میں اصلاحات نا ممکن ہیں۔۔۔
مالی سال 2024-25 میں تین بار اہداف میں کمی کرنے باوجود ایک کھرب روپے سے زیادہ شارٹ فال ریکارڈ کیا گیا اور اشرافیہ ایف بی آر کو کسی خاطر میں نہیں لاتے ،عوام سے لیے گئے ٹیکس کے پیسے سے شاہانہ زندگی گزارنے والے غریبوں کی حالت پر اور نہ ہی چھوٹے کاروباری افراد پر ترس کھاتے ہیں۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے ٹیکسیشن نظام پر مذاکرے سے خطاب کرتے ہوئے کیا ۔ حبیب الرحمن زبیری نے کہا کہ پاکستان میں ٹیکس خلا ء موجود ہے جس کے لیے درست ڈائریکشن اور اسٹیک ہولڈرز کا اعتماد حاصل کرنا ضروری ہے ۔بڑے بڑے کاروباری افراد بھی صارفین سے ٹیکس وصول کرنے کے باوجود حکومتی خزانے میں جمع نہیں کراتے ۔