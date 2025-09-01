کاروباری برادری کا اقتصادی اور انتظامی اصلاحات کا مطالبہ
کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)کاروباری برادری نے وسیع پیمانے پر اقتصادی اور انتظامی اصلاحات کا مطالبہ کرتے ہوئے حکومت اور اقتصادی ڈھانچے کی بنیادی سطح پر تنظیم نو کی ضرورت پر زور دیا تاکہ پاکستان اپنی ترقی کی مکمل صلاحیت بروئے کار لا سکے۔
پریس کانفرنس میں یو بی جی کے پٹرن ان چیف ایس ایم تنویر نے ، جن کے ساتھ وفاقی چیمبرکے صدر عاطف اکرام شیخ اور اسلام آباد چیمبر کے صدر ناصر منصور قریشی بھی موجود تھے ، ایک جامع وژن پیش کیا جس کا مقصد ملکی معیشت کو نئی جان دینا ہے ۔ایس ایم تنویر نے کہا کہ پاکستان کا ہر انتظامی صوبہ پانچ ارب ڈالر کی برآمدات پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جس سے قومی سطح پر دو سو ارب ڈالر کا امکان ظاہر ہوتا ہے ۔انہوں نے عارضی ہدف کے طور پر 100 ارب ڈالر کی برآمدات تجویز کیں اور کہا کہ اب پاکستان کو معاشی جنگ لڑنی ہوگی۔انہوں نے زور دیا کہ موجودہ اقتصادی ڈھانچہ بغیر جرأت مندانہ اصلاحات اور جدت، خاص طور پر ضلعی سطح پر، غیر مستحکم ہے ۔ایس ایم تنویر نے کہا کہ شعبہ وار اور مقامی معیشت کی طرف تبدیلی پہلے ہی شروع ہو چکی ہے اور کوششیں علاقائی صنعتوں کو بااختیار بنانے اور بنیادی سطح کی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے پر مرکوز ہیں۔