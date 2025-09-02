اسٹاک ایکسچینج میں 1353پوائنٹس کی تیزی،145ارب منافع
کراچی(بزنس رپورٹر)وزیر اعظم کادورہ چین اسٹاک ایکسچینج کیلئے نیک شگون ثابت ہوا۔ کاروباری ہفتے کے پہلے روز 100 انڈیکس میں ٹریڈنگ کا آغاز 461 پوائنٹس کے اضافے سے 1 لاکھ 49 ہزار پوائنٹس کی نفسیاتی حد سے ہوا ۔
کاروبار کے دوران سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافے کے باعث 100 انڈیکس منفی زون سے نکل کر مثبت زون میں داخل ہوگیا اور 1448 پوائنٹس کی تیزی سے 1 لاکھ 50 ہزار پوائنٹس کی نفسیاتی حد عبور کرنے میں کامیاب ہوگیا، تاہم اختتامی لمحات میں منافع کے حصول کے سبب کے ایس ای 100 انڈیکس 1353 پوائنٹس اضافے سے 1 لاکھ 49 ہزار 971 پوائنٹس کی نفسیاتی حد پر بند ہوا ۔دن بھر سرمایہ کاری کا تسلسل سیمنٹ ، آئل اینڈ گیس ، فارما اور بینکنگ سیکٹرز میں دیکھا گیا۔ دوسری جانب کے ایس ای 30 انڈیکس 407.25 پوائنٹس بڑھ کر 45655.03 پوائنٹس ، آل شیئرز انڈیکس 767.48 پوائنٹس کے اضافے سے 92452.75 پوائنٹس اور کے ایم آئی 30 انڈیکس 2784.39 پوائنٹس بڑھ کر 215155.17 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مارکیٹ کیپٹل کا حجم 17 ہزار 655 ارب روپے سے بڑھ کر 17 ہزار 800 ارب روپے کی سطح کو چھو گیا یعنی ایک روز میں اسٹاک سرمایہ کاروں نے منافع کی مد میں 145 ارب روپے کمائے ۔مجموعی طور پر 480 کمپنیوں کے شیئرز کاکاروبار ہوا جس میں سے 272 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں اضافہ ، 175 میں کمی اور 33 کی قیمتوں میں استحکام رہا۔