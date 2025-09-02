فاطمہ فرٹیلائزر کا نوجوانوں کو بااختیار بنانے کیلئے کنگز ٹرسٹ اور سیڈونچرزسے اشتراک
کراچی(بزنس ڈیسک)فاطمہ فرٹیلائزر نے نوجوانوں کو با اختیار بنانے کے لئے سیڈ وینچرز کے ساتھ معاہدے پر دستخط کئے ہیںا۔ اس معاہدے کا مقصد نوجوانوں کو بااختیار بنانے کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ کے پائیدار ترقی کے اہداف (SDGs) پر عمل کرنا بھی شامل ہے ۔ فاطمہ فرٹیلائزر پاکستان کی پہلی کمپنی ہے۔۔۔
جس نے اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام (UNDP) کے ایس ڈی جی امپیکٹ فریم ورک کو اپنایا اور کمیونٹی ڈویلپمنٹ میں اپنا کردار ادا کیا۔اس تعاون میں انٹرپرائز چیلنج پاکستان پروگرام کو بھی شامل کیا گیا ہے جو کنگز ٹرسٹ انٹرنیشنل (جسے برطانیہ کے بادشاہ چارلس سوم نے قائم کیا)اور سیڈ وینچرز کا نمایاں منصوبہ ہے ۔ اس پروگرام کا مقصد 14 سے 18 سال کے طلباء میں کاروباری سوچ کو فروغ دینا ہے ۔تقریب کی مہمانِ خصوصی برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ تھیں جبکہ فاطمہ فرٹیلائزر کی ڈائریکٹر مارکیٹنگ اینڈ سیلز رابیل سدوزئی، سیڈوینچرز کی سی ای او، شائستہ عائشہ اور دیگر اہم شخصیات بھی شریک ہوئیں۔پروگرام کے نویں سائیکل (2025-2026) کے دوران انٹرپرائز چیلنج پاکستان میں 100 سے زائد دیہی اسکولوں کے 3 ہزار طلباء شامل ہوں گے ۔ اس اقدام کے ذریعے معیاری تعلیم (ایس ڈی جی 4)، بہتر روزگار اور معاشی ترقی (ایس ڈی جی 8) اور صنعت و جدت کے فروغ (ایس ڈی جی 9) جیسے اہداف حاصل کرنے میں مدد ملے گی۔کنگز ٹرسٹ انٹرنیشنل کے سی ای او، وِل سٹرا نے کہاکہ کنگز ٹرسٹ انٹرنیشنل کیلئے فاطمہ فرٹیلائزر اور سیڈ وینچرز کے ساتھ انٹرپرائز چیلنج پاکستان سے متعلق اشتراک نہایت اہمیت کا حامل ہے ۔ مہمانِ خصوصی برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ نے کہاکہ پاکستان کے نوجوانوں میں بے پناہ صلاحیت موجود ہے ۔سیڈ وینچرز کی سی ای او، شائستہ عائشہ نے کہاکہ ہمیں خوشی ہے کہ فاطمہ فرٹیلائزر انٹرپرائز چیلنج پاکستان کے نئے شراکت دار کے طور پر ہمارے ساتھ شامل ہوا ہے ۔فاطمہ فرٹیلائزر کی ڈائریکٹر مارکیٹنگ اینڈ سیلز رابیل سدوزئی نے کہا کہ یہ اقدام نوجوانوں کی کاروباری صلاحیتوں کو بڑھانے اور انہیں بدلتی ہوئی دنیا کے لیے تیار کرنے کا ذریعہ ہے ۔