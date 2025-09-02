مرکنٹائل ایکسچینج میں 54ارب کے 55568سودے
کراچی(بزنس رپورٹر)پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج (پی ایم ای ایکس)میں 54ارب روپے کے سودے ہوئے ۔گزشتہ روزپی ایم ای ایکس کی رپورٹ کے مطابق سودوں کی مجموعی تعداد55568رہی۔
زیادہ سودے سونے کے ہوئے جن کی مالیت 33.057 ارب روپے رہی جبکہ کرنسیز بذریعہ کوٹس کے سودوں کی مالیت 8.620 ارب روپے ، چاندی کے سودوں کی مالیت 3.901 ارب روپے ، این ایس ڈی کیو 100 کے سودوں کی مالیت 3.814 ارب روپے ، پلاٹینم کے سودوں کی مالیت 2.383 ارب روپے ، خام تیل کے سودوں کی مالیت 1.162 ارب روپے ، ایس پی 500 کے سودوں کی مالیت 581.239 ملین روپے ، ڈی جے کے سودوں کی مالیت 179.770 ملین روپے ، قدرتی گیس کے سودوں کی مالیت 137.050 ملین روپے ، کاپر کے سودوں کی مالیت 27.007 ملین روپے اورجاپان ایکوٹی کے سودوں کی مالیت 59.707 ملین روپے ریکارڈ کی گئی۔