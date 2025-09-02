صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یو بی جی کاشرح سود کو کم از کم 6فیصد تک لانے کا مطالبہ

یو بی جی کاشرح سود کو کم از کم 6فیصد تک لانے کا مطالبہ

کراچی(بزنس رپورٹر)یونائیٹڈ بزنس گروپ (یو بی جی)کے سرپرست اعلیٰ ایس ایم تنویر نے کنزیومر پرائس انڈیکس کی شرح 3 فیصد کی نمایاں کمی کے بعد شرح سود کو کم از کم 6 فیصد تک لانے کا مطالبہ کیا ہے ۔

انہوں نے کہا کہ افراطِ زر قابو میں آنے کے باوجود اسٹیٹ بینک کی جانب سے شرح سود 11 فیصد برقرار رکھنا معاشی طور پر کسی صورت درست نہیں۔ان کے مطابق موجودہ بلند شرح سود کی وجہ سے حقیقی شرح سود کا فرق خطرناک حد تک بڑھ چکا ہے جو صنعتی پیداوار اورمجموعی اقتصادی سرگرمیوں کو شدید نقصان پہنچا رہا ہے ۔ ایس ایم تنویر نے دنیا نیوز کو بتایا کہ شرح سود میں کمی کے ذریعے صنعتی ترقی کو دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے ،روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے ،برآمدات میں مسابقت بڑھے گی،سرمایہ کاری کو فروغ ملے گا۔انہوں نے زور دیا کہ اسٹیٹ بینک فوری طور پر شرح سود میں کمی کرے تاکہ کاروباری اعتماد بحال ہو اور معیشت ترقی کی جانب گامزن ہو۔

 

