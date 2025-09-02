اسٹیل پروڈیوسرز کا سابقہ فاٹا ،پاٹا یونٹس کو ٹیکس استثنیٰ نہ دینے کا مطالبہ
کراچی(بزنس رپورٹر)پاکستان ایسوسی ایشن آف لارج اسٹیل پروڈیوسرز نے وزیرِاعظم شہباز شریف سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ سابقہ فاٹا اور پاٹا کے اسٹیل یونٹس کیلئے ٹیکس استثنیٰ بحال کرنے کی کسی بھی کوشش کی سختی سے مزاحمت کریں۔۔۔
تاکہ ملک کی دستاویزی اسٹیل انڈسٹری کو مزید تباہی سے بچایا جا سکے ۔ایسوسی ایشن کے مطابق گزشتہ سات برسوں میں ان ٹیکس استثنیٰ نے دستاویزی اسٹیل انڈسٹری کو شدید معاشی نقصان پہنچایا اور معیشت کو کمزور کیا۔ ان استثنیٰ میں انکم ٹیکس، سیلز ٹیکس، کسٹمز ڈیوٹی اور ودہولڈنگ ٹیکس سے چھوٹ شامل تھی جو بظاہر پسماندہ اور دہشتگردی سے متاثرہ علاقوں کی بحالی کیلئے دی گئی تھی، مگر بعدازاں اسے ناجائز طور پر بڑھایا گیا۔ترجمان نے کہا کہ استثنیٰ کے باعث ٹیکس فری زونز میں بننے والا اسٹیل بغیر کسی ٹیکس ادائیگی کے ملک بھر کی منڈیوں میں فروخت ہوا جس نے دستاویزی صنعت کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا۔