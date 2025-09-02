صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بارشوں ،سیلاب اوروائرس حملے سے کپاس کی فصل متاثر

کراچی (مانیٹرنگ ڈیسک)بارشوں اور سیلاب کی تباہ کاریوں کے نتیجے میں بیشترکاٹن زونز میں کپاس کی فصل بھی متاثر ہوئی ہے جس سے کاٹن ایئر 2025-26 کے دوران کپاس کی بہترین پیداوار کاخواب ایک بار پھر پورا نہ ہونے کے خدشات پیدا ہوگئے ہیں۔

بارشوں اور سیلاب سے کپاس کی فصل متاثر ہونے کے ساتھ پنجاب بھر کے کاٹن زونز میں زیر زمین میٹھے پانی کے حامل علاقوں، سندھ کے بعض کاٹن زونز میں وائرس حملے کی اطلاعات زیرگردش ہیں لہذا کپاس کی فصل کو پہنچنے والے نقصانات کا درست اندازہ سیلاب اور بارشوں کے بعد ہی ممکن ہوسکے گا۔چیئرمین کاٹن جنرز فورم احسان الحق نے نجی ٹی وی کو بتایا کہ بارشوں اور سیلاب سے کپاس کی فصل کو سب سے زیادہ نقصان پنجاب میں سب سے زیادہ کپاس پیدا کرنیوالے ضلع بہاولنگر میں ہوا ہے ، جہاں محتاط اندازے کے مطابق 40فیصد کے لگ بھگ کپاس کی فصل ضائع ہوچکی ہے ، متوقع سیلاب اور بارشوں سے یہاں کپاس کی فصل کو مزید نقصان پہنچ سکتا ہے۔

 

