کراچی اوریونان پاکستان چیمبر کے درمیان معاہدہ
کراچی(بزنس رپورٹر )کراچی چیمبراور یونان پاکستان چیمبر کے درمیان باہمی مفاہمت کی یادداشت پر دستخط ہوئے جس کے تحت دونوں چیمبرز نے براہ راست اور مؤثر تجارتی تعلقات کو فروغ دینے۔۔۔
واضح راہ متعین کرنے اور باہمی کاروباری رابطوں کو آسان بنانے کے ساتھ دوطرفہ وفود کو سہولت فراہم کرینگے ۔ایم او یو پر کے سی سی آئی کے سینئر نائب صدر ضیاء العارفین اور بانی صدر جی پی سی سی آئی روبینہ مارکوپولو نے کراچی چیمبر میں ملاقات کے موقع پر دستخط کیے ۔ اس موقع پر ضیاء العارفین نے کہا کہ یہ ایم او یو پاکستان اور یونان کے درمیان دوطرفہ تجارت اور تعاون کے حوالے سے ایک اُمید افزا سفر کا آغاز ہے جو ایک اہم سنگ میل ہے اور دونوں فعال بزنس کمیونٹی کے درمیان دیرپا شراکت داری کا فریم ورک فراہم کرتا ہے ۔انہوں نے مزید کہا کہ یہ معاہدہ دونوں معیشتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتا ہے ۔