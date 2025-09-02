صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کراچی اوریونان پاکستان چیمبر کے درمیان معاہدہ

  • کاروبار کی دنیا
کراچی اوریونان پاکستان چیمبر کے درمیان معاہدہ

کراچی(بزنس رپورٹر )کراچی چیمبراور یونان پاکستان چیمبر کے درمیان باہمی مفاہمت کی یادداشت پر دستخط ہوئے جس کے تحت دونوں چیمبرز نے براہ راست اور مؤثر تجارتی تعلقات کو فروغ دینے۔۔۔

 واضح راہ متعین کرنے اور باہمی کاروباری رابطوں کو آسان بنانے کے ساتھ دوطرفہ وفود کو سہولت فراہم کرینگے ۔ایم او یو پر کے سی سی آئی کے سینئر نائب صدر ضیاء العارفین اور بانی صدر جی پی سی سی آئی روبینہ مارکوپولو نے کراچی چیمبر میں ملاقات کے موقع پر دستخط کیے ۔ اس موقع پر ضیاء العارفین نے کہا کہ یہ ایم او یو پاکستان اور یونان کے درمیان دوطرفہ تجارت اور تعاون کے حوالے سے ایک اُمید افزا سفر کا آغاز ہے جو ایک اہم سنگ میل ہے اور دونوں فعال بزنس کمیونٹی کے درمیان دیرپا شراکت داری کا فریم ورک فراہم کرتا ہے ۔انہوں نے مزید کہا کہ یہ معاہدہ دونوں معیشتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

نقب زن گینگ گرفتار‘لوٹامال برآمد

شہرسے 4افراد کی لاشیں برآمد

ساندہ :نامعلوم افراد نے کباڑخانے کا مالک قتل کر دیا

جلالپور بھٹیاں:3 منشیات فروش گر فتار ، بڑی مقدار میں چرس برآ مد

تتلے عالی :عطائی ڈاکٹر کی غفلت سے خاتون جاں بحق، مقدمہ درج

اسلحے کی نمائش کرنے والے شہری کو گرفتار کر لیا گیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سیلاب‘ جاپان اور جمہوریت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
حکومت درست ترجیحات کا تعین کب کرے گی؟
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
ڈنمارک اور دَھنِّی کے رحمت خان کا بیٹا
عرفان صدیقی
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
جنوبی ایشیا میں چین کی سفارتی سرگرمیاں
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
رشید صافی
مشترکہ ترقی کا ویژن
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
سیّد الانصار حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak