اسٹاک ایکسچینج : تیزی، انڈیکس 1004 پوائنٹس بڑھ گیا
کراچی(بزنس رپورٹر)پاک چین روابط میں مسلسل بہتری سے سی پیک فیز ٹو کا آگے بڑھنا، مہنگائی کی شرح میں کمی سے انٹرسٹ ریٹ میں کمی کی امید، پاک امریکا تجارتی روابط اور مثبت معاشی اشاریے اسٹاک ایکسچینج کیلئے بہتر ثابت ہوگئے۔
کاروباری ہفتے کے دوسرے روز 100 انڈیکس میں ٹریڈنگ کا آغاز 385 پوائنٹس کے اضافے سے 1 لاکھ 50 ہزار 356 پوائنٹس کی نفسیاتی حد سے ہوا ۔کاروبار کے دوران سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافے کے باعث 100انڈیکس دن بھر مثبت زون میں داخل رہی۔دوران ٹریڈنگ 1100 پوائنٹس کی تیزی سے 1 لاکھ 51 ہزار 75 پوائنٹس کی نفسیاتی حد عبور کرنے میں کامیاب ہوگیا، تاہم اختتامی لمحات میں منافع کے حصول کے سبب کے ایس ای 100 انڈیکس 1004 پوائنٹس کے اضافے سے پہلی بار 1 لاکھ 50 ہزار 975 پوائنٹس کی ریکارڈ نفسیاتی حد پر بند ہوا۔ دن بھر سرمایہ کاری کاتسلسل سیمنٹ ، آئل اینڈ گیس ، فارما اور بینکنگ سیکٹرز میں دیکھا گیا۔ دوسری جانب کے ایس ای 30 انڈیکس 313 پوائنٹس بڑھ کر 45968 پوائنٹس اورآل شیئر انڈیکس 297 پوائنٹس کے اضافے سے 92750 پوائنٹس پر بند ہوا۔اس دوران سرمایہ کاروں کو 55ارب روپے کا منافع ہوا جس کے نتیجے میں سرمائے کا مجموعی حجم بڑھ کر 17 ہزار 855 ارب روپے ہوگیا۔گزشتہ روز 1 ارب 8 کروڑ 10 لاکھ 77 ہزار 703 روپے مالیت کے شیئرز سودے 44 ارب 42 کروڑ 43 لاکھ 70 ہزار 835 روپے میں طے پائے۔