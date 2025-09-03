صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صنعتوں کی ترقی کیلئے ٹیکس، یوٹیلیٹی ٹیرف میں کمی کی جائے، زبیر موتی والا

  کاروبار کی دنیا
صنعتوں کی ترقی کیلئے ٹیکس، یوٹیلیٹی ٹیرف میں کمی کی جائے، زبیر موتی والا

کراچی(بزنس ڈیسک)افروز ٹیکسٹائلز انڈسٹریز نے کراچی کے علاقے ٹیپو سلطان روڈ پر بیڈ اینڈ باتھ ایکسپورٹ کوالٹی آؤٹ لیٹ لانچ کر دیا جس کا مقصد لوکل کسٹمرز کو عالمی معیار کی ٹیکسٹائل مصنوعات فراہم کرنا ہے۔

افتتاحی تقریب میں سابق چیف ایگزیکٹو ٹڈاپ اور بزنس مین گروپ کے چیئرمین زبیر موتی والا، کراچی چیمبرکے صدر جاوید بلوانی، افروز ٹیکسٹائلز انڈسٹریزکے چیئرمین فیروز عالم لاری اور ان کی صاحبزادی حرا لاری، افروز لاری  اور سیلیبریٹیز نے شرکت کی۔ زبیر موتی والا نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ صنعتوں کی ترقی اور سرمایہ کاری کے فروغ کیلئے ٹیکس اور یوٹیلیٹی ٹیرف میں کمی کرے۔

