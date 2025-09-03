صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیمنٹ کی مقامی فروخت میں 10.33 فیصد اضافہ

کراچی(بزنس رپورٹر)ملک بھر میں اگست 2025ء کے دوران سیمنٹ کی فروخت میں سالانہ اضافہ تو ریکارڈ کیا گیا تاہم جولائی 2025ء کے مقابلے میں مجموعی نمو کا رجحان کم رہا۔

اگست 2025ء میں سیمنٹ کی مقامی فروخت 3.097 ملین ٹن رہی جو 10.33 فیصد زیادہ ہے ، اسی ماہ برآمدات میں بھی 22.13 فیصد اضافہ ہوا اور ان کا حجم 7 لاکھ 49 ہزار 723 ٹن تک پہنچ گیا ۔ دوسری جانب جولائی 2025ء میں مقامی کھپت جولائی 2024ء کے مقابلے میں 18.61 فیصد اور برآمدات 84 فیصد زائد رہیں ،اسکے علاوہ اگست 2025ء میں سیمنٹ کی مجموعی فروخت یعنی مقامی و برآمدات 3.846 ملین ٹن ریکارڈ کی گئی جو 12.45 فیصد اضافہ ظاہر کرتی ہے۔ علاوہ ازیں پہلے دو ماہ سیمنٹ کی مجموعی فروخت 7.847 ملین ٹن رہی جو 20.88 فیصد زیادہ ہے ،اس عرصے میں مقامی فروخت 6.090 ملین ٹن ریکارڈ کی گئی جو  14.25 فیصد زیادہ ہے جبکہ برآمدات 51.29 فیصد بڑھ کر 1.757 ملین ٹن تک جا پہنچیں۔ترجمان سیمنٹ مینوفیکچررز نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ سیمنٹ پر ٹیکسز کم کیے جائیں تاکہ متاثرہ علاقوں کی بحالی کی لاگت کم ہو سکے۔

