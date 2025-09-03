صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمرشل امپورٹرز ای انوائسنگ کے اچانک نفاذ پر برہم

  • کاروبار کی دنیا
کمرشل امپورٹرز ای انوائسنگ کے اچانک نفاذ پر برہم

کراچی(بزنس ڈیسک)پاکستان کیمیکلز اینڈ ڈائز مرچنٹس ایسوسی ایشن (پی سی ڈی ایم اے) کے چیئرمین سلیم ولی محمد نے فیڈرل بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر) کی جانب سے ای انوائسنگ سسٹم کے اچانک نفاذ پر شدید تنقید کرتے ہوئے اسے قبل از وقت، ناقابل عمل اور بنیادی تیاری کے بغیر قرار دیا۔

ایک بیان میں سلیم ولی محمد نے کہا کہ ایف بی آر نے نہ تو کوئی تربیتی سیمینار منعقد کیے، نہ آگاہی مہم چلائی اور نہ ہی متعلقہ اسٹیک ہولڈرز سے مشاورت کی۔ اس اقدام نے کاروباری طبقے کو الجھن اور اضافی دباؤ میں مبتلا کر دیا ہے ۔سلیم ولی محمد نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ اس پالیسی پرفوری عملدرآمد ممکن نہیں لہذا اسے مرحلہ وار نافذ کیا جائے، ابتدا میں پبلک لمیٹڈ اور ملٹی نیشنل کمپنیوں پر اطلاق کیا جائے اور بعد ازاں چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباروں تک توسیع دی جائے۔ انہوں نے ایف بی آر پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ پی سی ڈی ایم اے ممبران سمیت کسی بھی اسٹیک ہولڈر سے مشاورت نہیں کی گئی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

زیادہ دیر تک فون دیکھنے کیوجہ سے نوجوان فالج کا شکار

23سالہ نوجوان اور 83سالہ خاتون محبت میں گرفتار

2025 :ابتدائی 6ماہ میں عالمی سولر انسٹالیشن میں بڑا اضافہ

بھارت میں ناپید ہونیوالے ایشیائی شیر خونخوار بن گئے

خون پتلا کرنے کیلئے ایسپرن سے بہتر دوا سامنے آگئی

قلبی صحت کیلئے دانتوں کو صاف رکھناضروری قرار

آج کے کالمز

ایاز امیر
تجویز بحوالہ سیلاب زدگان
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پاکستانیوں کو لوٹنا اور خریدنا کتنا آسان ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم اور معاشرتی انصاف
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہم سفر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
چین کا عروج
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
صبر کا اجر
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak