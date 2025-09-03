کمرشل امپورٹرز ای انوائسنگ کے اچانک نفاذ پر برہم
کراچی(بزنس ڈیسک)پاکستان کیمیکلز اینڈ ڈائز مرچنٹس ایسوسی ایشن (پی سی ڈی ایم اے) کے چیئرمین سلیم ولی محمد نے فیڈرل بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر) کی جانب سے ای انوائسنگ سسٹم کے اچانک نفاذ پر شدید تنقید کرتے ہوئے اسے قبل از وقت، ناقابل عمل اور بنیادی تیاری کے بغیر قرار دیا۔
ایک بیان میں سلیم ولی محمد نے کہا کہ ایف بی آر نے نہ تو کوئی تربیتی سیمینار منعقد کیے، نہ آگاہی مہم چلائی اور نہ ہی متعلقہ اسٹیک ہولڈرز سے مشاورت کی۔ اس اقدام نے کاروباری طبقے کو الجھن اور اضافی دباؤ میں مبتلا کر دیا ہے ۔سلیم ولی محمد نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ اس پالیسی پرفوری عملدرآمد ممکن نہیں لہذا اسے مرحلہ وار نافذ کیا جائے، ابتدا میں پبلک لمیٹڈ اور ملٹی نیشنل کمپنیوں پر اطلاق کیا جائے اور بعد ازاں چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباروں تک توسیع دی جائے۔ انہوں نے ایف بی آر پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ پی سی ڈی ایم اے ممبران سمیت کسی بھی اسٹیک ہولڈر سے مشاورت نہیں کی گئی۔