اسٹاک ایکسچینج:نیاریکارڈ،ایک لاکھ 52ہزارکی بلندسطح عبور
کراچی(بزنس رپورٹر)بلوچپ کمپنیوں کے مثبت مالیاتی نتائج ، مانیٹری پالیسی میں شرح سود گھٹنے کی توقعات ، پاک چین سفارتی و تجارتی معاملات میں بہتری اور پاک امریکا قربت کے باعث اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے تیسرے روزنیا ریکارڈ قائم ہوگیا۔
کاروبار کے دوران انڈیکس کی 1لاکھ 51ہزار اور 1لاکھ 52ہزار پوائنٹس کی دو نئی بلند ترین حدیں بھی رقم ہوگئیں۔ ریکارڈ تیزی کے سبب 51 فیصد حصص کی قیمتوں میں اضافہ ہوا جبکہ مارکیٹ کیپٹلائزیشن 108 ارب روپے بڑھ کر 17 ہزار 963 ارب روپے ہوگئی ۔ کاروباری دورانیے میں پاور جنریشن، فرٹیلائزر، سیمنٹ، آئل اینڈ گیس سیکٹر میں وسیع البنیاد سرمایہ کاری سے ایک موقع پر 1830پوائنٹس کی تیزی بھی ہوئی لیکن بعد دوپہر وقفے وقفے سے پرافٹ ٹیکنگ کے نتیجے میں تیزی کی مذکورہ شرح میں کمی واقع ہوئی۔کاروبار کے اختتام پر کے ایس ای 100 انڈیکس 1226.39 پوائنٹس کے اضافے سے ملکی تاریخ میں پہلی بار 152201.88پوائنٹس پر بند ہوا، اسی طرح کے ایس ای 30 انڈیکس 385پوائنٹس کے اضافے سے 46354پوائنٹس، آل شیئر زانڈیکس 582پوائنٹس کے اضافے سے 93333پوائنٹس اور کے ایم آئی 30انڈیکس 2837پوائنٹس کے اضافے سے 219250پوائنٹس پر بند ہوا۔ کاروباری حجم 3.5فیصد کم رہا۔گزشتہ روز 1ارب 04کروڑ 32لاکھ 32ہزار 122 حصص کے سودے ہوئے ۔مجموعی طور پر 477 کمپنیوں کے حصص کا کاروبار ہوا جس میں سے 242 کمپنیوں کی حصص کی قیمتوں میں اضافہ ،204میں کمی اور 31 کی قیمتوں میں استحکام رہا۔