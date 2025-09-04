سونے کی قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح پر،ڈالرمزید سستا
کراچی (بزنس رپورٹر)انٹربینک مارکیٹ میں بدھ کو بھی ڈالر کی نسبت روپے کی قدر میں بہتری کا سلسلہ جاری رہا۔ادھرعالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمتوں میں مسلسل اضافے کے باعث پاکستان میں بھی سونے کے نرخ تاریخ کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گئے ۔
اسٹیٹ بینک کے مطابق انٹربینک میں ڈالرایک پیسے کی کمی سے 281.71 روپے پربند ہوا۔ یہ مسلسل19واں روز ہے جب روپیہ ڈالر کے مقابلے میں مضبوط ہوا ہے ۔واضح رہے کہ 6 اگست 2025 سے روپیہ امریکی ڈالر کے مقابلے میں 96 پیسے مضبوط ہوچکا ہے ۔دوسری جانب عالمی بلین مارکیٹ میں سونا 60 ڈالر کے بڑے اضافے سے 3540 ڈالر فی اونس کا ہوگیا۔بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کے نرخ میں اضافے کے باعث مقامی سطح پربھی فی تولہ سونا 6000 روپے کے بڑے اضافے سے ملکی تاریخ میں پہلی بار 3 لاکھ 76 ہزار 700 روپے پر جاپہنچا۔اسی طرح دس گرام سونے کی قیمت بھی 5144 روپے بڑھ کر 3 لاکھ 22 ہزار 959 روپے ہوگئی۔یاد رہے کہ منگل کو سونے کی فی تولہ قیمت 3 لاکھ 70 ہزار 700 روپے ہوگئی تھی۔دریں اثنا چاندی کی فی تولہ قیمت 12 روپے کے اضافے سے 4315 روپے ہوگئی۔