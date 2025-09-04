مرکنٹائل ایکسچینج میں 53ارب کے 62448سودے
کراچی(بزنس رپورٹر)پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج(پی ایم ای ایکس)میں 53ارب روپے کے سودے ہوئے ۔گزشتہ روز پی ایم ای ایکس کی رپورٹ کے مطابق سودوں کی مجموعی تعداد 62448 رہی۔
زیادہ سودے سونے کے ہوئے جن کی مالیت 30.692 ارب روپے رہی جبکہ کرنسیز بذریعہ کوٹس کے سودوں کی مالیت 10.249 ارب روپے ، این ایس ڈی کیو 100 کے سودوں کی مالیت 3.356 ارب روپے ، پلاٹینم کے سودوں کی مالیت 3.318 ارب روپے ، چاندی کے سودوں کی مالیت 2.897 ارب روپے ، خام تیل کے سودوں کی مالیت 1.417 ارب روپے ، ایس پی 500 کے سودوں کی مالیت 495.741 ملین روپے ، ڈی جے کے سودوں کی مالیت 293.178 ملین روپے ، قدرتی گیس کے سودوں کی مالیت 229.139 ملین روپے اور کاپر کے سودوں کی مالیت 228.649 ملین روپے ریکارڈکی گئی۔