معاشی ترقی کیساتھ اندرونی بحرانوں پر بھی قابوپاناہوگا ،میاں ز اہد

  • کاروبار کی دنیا
کراچی (این این آئی)نیشنل بزنس گروپ اور ایف پی سی سی آئی کی پالیسی ایڈوائزری بورڈ کے چیئرمین میاں زاہد حسین نے نشاندہی کی کہ بین الاقوامی سطح پرحاصل ہونے والی کامیابیوں اور اندرونی چیلنجزکے درمیان تضادات نمایاں ہو رہے ہیں۔

ہمیں بین الاقوامی محاذ پر حوصلہ افزا کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں،استحکام سے معاشی ترقی کی طرف پیش قدمی اور اسٹاک ایکسچینج کی 150,000 پوائنٹس کی ریکارڈ سطح عبور کرنامثبت معاشی استحکام اور سرمایہ کاروں کے اعتماد کو ظاہر کرتا ہے ۔ انہوں نے واضح کیا کہ یہ مثبت رفتار پہلے صوبہ خیبر پختون خوا میں سیلاب اور اب پنجاب میں تاریخ کے سب سے بڑے اورتباہ کن سیلاب کی وجہ سے دب گئی ہے ۔ ملک کے زرعی مرکزمیں فصلوں کوہونے والا وسیع پیمانے پرنقصان غذائی تحفظ کے لیے سنگین خطرہ ہے اور یہ ضروری اشیائے خورونوش جیسے آٹے ، سبزیوں وغیرہ کی قیمتوں میں اضافہ کرسکتا ہے ۔ 

 

