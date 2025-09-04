وفاقی چیمبر کے وفد کا دورہ عمان، مشترکہ سرمایہ کاری کو بڑھانے کا عہد
کراچی (این این آئی)فیڈریشن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری(ایف پی سی سی آ ئی) اورعمان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری (او سی سی آئی) نے دونوں ممالک کے نجی شعبوں کے درمیان تعاون اور مشترکہ سرمایہ کاری کو بڑھانے کا عہد کرلیا۔
ایف پی سی سی آئی کا وفد جس کی قیادت سینئرنائب صدر ثاقب فیاض مگوں کررہے تھے نے عمان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے نائب چیئرمین حمود السعدی سے ملاقات کی۔ وفد کو آئی ٹی، فارماسیوٹیکل، طبی سیاحت اور فوڈ پروسیسنگ میں عمان کی صلاحیتوں کے بارئے میں بتایا گیا۔