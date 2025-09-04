جننگ فیکٹریوں میں کپاس کی آمد میں 9 فیصد اضافہ
لاہور(این این آئی)جننگ فیکٹریوں میں کپاس کی آمد میں سالانہ بنیادوں پر 9 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا ۔ پاکستان کاٹن جنرز ایسوسی ایشن کے مطابق 31 اگست 2025 تک جننگ فیکٹریوں میں کپاس کی 1336000 گانٹھوں کی آمد ریکارڈ کی گئی۔۔۔
جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 9 فیصد زیادہ ہے۔ گزشتہ سال 31 اگست تک جننگ فیکٹروں میں 1226000 گانٹھوں کی آمد ریکارڈ کی گئی تھی۔ اعدادوشمار کے مطابق 31 اگست 2025 تک پنجاب کی فیکٹروں میں 466000 گانٹھوں کی آمد ریکارڈ کی گئی جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 3 فیصد زیادہ ہے ۔گزشتہ سال 31 اگست تک پنجاب کی جننگ فیکٹریوں میں 453000 گانٹھوں کی آمد ریکارڈ کی گئی تھی۔ اعدادوشمار کے مطابق 31 اگست 2025 تک سندھ کی جننگ فیکٹریوں میں 870000 گانٹھوں کی آمد ریکارڈ کی گئی جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 13 فیصد زیادہ ہے ۔ گزشتہ سال 31 اگست تک سندھ کی جننگ فیکٹریوں میں 773000 گانٹھوں کی آمد ریکارڈ کی گئی تھی۔