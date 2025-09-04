ای کامرس نوجوانوں کو بااختیار بنانے کا مو ثر ذریعہ ،حنین ضیاء
کراچی (بزنس ڈیسک)سوشل انٹرپرینیور، ڈیجیٹل مارکیٹر اور ای کامرس ماہر حنین ضیائکاکہنا ہے کہ ای کامرس پاکستان کی معیشت کو مضبوط بنانے اور نوجوانوں کو بااختیار کرنے کا ایک مو ثر ذریعہ ہے ۔
دنیا بھر میں کاروبار اور تجارتی سرگرمیاں تیزی سے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر منتقل ہورہی ہیں،حکومت اگر نوجوانوں کو سہولتیں اور ٹیکس میں ریلیف فراہم کرے تو یہ قدم نہ صرف نوجوانوں کو کاروبار شروع کرنے کے قابل بنائے گا بلکہ معیشت میں بہتری بھی لائے گا۔ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے ذریعے پاکستانی مصنوعات کو دنیا بھر میں متعارف کرایا جاسکتا ہے ۔انہوں نے مزید کہا کہ نوجوان پاکستان کا سب سے قیمتی سرمایہ ہیں، اس لیے انہیں جدید ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل معیشت کے طریقوں سے آگاہ کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے ۔ اگر مناسب تربیت فراہم ہو تو نوجوان اپنی معاشی حالت بہتر بنانے کے ساتھ ملک کو بھی ترقی کی راہ پر لے جا سکتے ہیں۔