صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ای کامرس نوجوانوں کو بااختیار بنانے کا مو ثر ذریعہ ،حنین ضیاء

  • کاروبار کی دنیا
ای کامرس نوجوانوں کو بااختیار بنانے کا مو ثر ذریعہ ،حنین ضیاء

کراچی (بزنس ڈیسک)سوشل انٹرپرینیور، ڈیجیٹل مارکیٹر اور ای کامرس ماہر حنین ضیائکاکہنا ہے کہ ای کامرس پاکستان کی معیشت کو مضبوط بنانے اور نوجوانوں کو بااختیار کرنے کا ایک مو ثر ذریعہ ہے ۔

دنیا بھر میں کاروبار اور تجارتی سرگرمیاں تیزی سے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر منتقل ہورہی ہیں،حکومت اگر نوجوانوں کو سہولتیں اور ٹیکس میں ریلیف فراہم کرے تو یہ قدم نہ صرف نوجوانوں کو کاروبار شروع کرنے کے قابل بنائے گا بلکہ معیشت میں بہتری بھی لائے گا۔ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے ذریعے پاکستانی مصنوعات کو دنیا بھر میں متعارف کرایا جاسکتا ہے ۔انہوں نے مزید کہا کہ نوجوان پاکستان کا سب سے قیمتی سرمایہ ہیں، اس لیے انہیں جدید ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل معیشت کے طریقوں سے آگاہ کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے ۔ اگر مناسب تربیت فراہم ہو تو نوجوان اپنی معاشی حالت بہتر بنانے کے ساتھ ملک کو بھی ترقی کی راہ پر لے جا سکتے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

چین میں سب سے بڑی فوجی پریڈ،شہباز شریف موجود،مودی غائب

انسان 150 سال تک زندہ رہ سکے گا ، پوٹن اور شی پنگ میں گفتگو

ٹرمپ کاشی جن پنگ ، پوٹن اور کم جونگ پرامریکا کیخلاف سازش کا الزام

عالمی منڈی میں خام تیل1فیصدسستا

21ہزار فلسطینی بچے معذور،اسرائیلی حملے ،مزید 40 شہید

روس کا حملہ ،9یوکرینی ہلاک کیف پر 502ڈرونز اور24میزائل داغ دئیے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
خواجہ صاحب ! بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے !
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
گیارہ سال میں کچھ بھی نہیں بدلا!
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سیاسی جماعتوں کی تشہیری حکمتِ عملی
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
سیلاب کے معاشی و سماجی اثرات
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
سیلاب کے بعد کا سماں ہے
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
میلاد النبیﷺ
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak