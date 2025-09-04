فیس لیس سسٹم میں خامیوں کو دورکرینگے ،چیف کلکٹرکسٹمز
کراچی(بزنس رپورٹر)چیف کلکٹر کسٹمز اپریزمنٹ ساؤتھ واجد علی نے کراچی چیمبرکی جانب سے فیس لیس کسٹمز اسیسمنٹ سسٹم میں خامیوں کی نشاندہی پر یہ یقین دہانی کروائی کہ ان خامیوں کو فوری دور کیا جائے گا۔۔۔
اور ٹریڈ کو ہر ممکن سہولتیں فراہم کی جائیں گی تاکہ کسٹمز میں کاروبار دوست ماحول کو فروغ دیا جاسکے ۔ ملاقات میں صدر کے سی سی آئی جاوید بلوانی، سینئر نائب صدر ضیاء العارفین، نائب صدر فیصل خلیل احمد، چیئرمین کسٹمز، ویلیوایشن سب کمیٹی عارف لاکھانی، سابق صدور افتخار احمد وہرا، افتخار احمد شیخ اور منیجنگ کمیٹی کے اراکین شریک تھے ۔چیف کلکٹر نے تاجر برادری کو درپیش طریقہ کار کی رکاوٹیں کم کرنے کیلئے چیمبر کے ساتھ مؤثر رابطے پر زور دیتے ہوئے اس امر کی تصدیق کی کہ فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ سسٹم کو دوبارہ نافذ کیا جائے گا تاکہ بروقت پراسیسنگ کو یقینی بنایا جا سکے ۔انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ ویئر ہاؤسنگ میں توسیع کیلئے درخواستوں کی فزیکل تصدیق کی ضرورت نہیں ہوگی بلکہ صرف درخواست کی بنیاد پر انکی پراسیسنگ کی جائے گی جس سے تاخیر میں نمایاں کمی آئے گی۔ انہوں نے تاجر برادری کے ساتھ باقاعدہ اجلاس منعقد کرنے کی تجویز بھی دی تاکہ وہ اپنے خدشات معقول جواز کے ساتھ پیش کر سکیں جنہیں ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا۔چیف کلکٹر نے مزید کہا کہ ہم کے سی سی آئی کے ساتھ مل کر سسٹم کی خامیوں اور آپریشنل رکاوٹوں کو مکمل طور پر ختم کریں گے تاکہ فیس لیس کسٹمز اسیسمنٹ سسٹم کوکاروباری شعبے کی ضروریات کے مطابق بے عیب بنایا جاسکے ۔