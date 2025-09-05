اسٹاک ایکسچینج:تیزی ،انڈیکس 1لاکھ53 ہزارکی بلند سطح چھو کر واپس
کراچی(رپورٹ :حمزہ گیلانی)وزیر اعظم اور آرمی چیف کی ایس سی او سمٹ کانفرنس میں شرکت ، پاک چین سی پیک فیز ٹو کے معاہدے، ریکوڈک میں عالمی سرمایہ کاری اور بلو چپ کمپنیوں کے مثبت مالیاتی نتائج اسٹاک ایکسچینج کو بلند و بالا مقام تک لے گئے۔
کاروباری ہفتے کے چوتھے روز 100 انڈیکس نے 397پوائنٹس کے اضافے سے 1 لاکھ 52 ہزار 599 پوائنٹس کے ساتھ اڑان بھری، اس کے بعد چند منٹوں بعد ہی 100 انڈیکس برق انداز میں 800 پوائنٹس کی تیزی سے 1 لاکھ 52 ہزار کی حد پار کرتا ہوا 1 لاکھ53 ہزار کاہندسہ پہلی بار عبور کرنے میں کامیاب رہا۔ دن بھر اسٹاک مارکیٹ میں حصص کا کاروبار تیزی کے تسلسل کے ساتھ جاری رہا تاہم آخری لمحات میں جاری تیزی کی رفتار میں کمی واقع ہوئی جسکی بنیادی وجہ منافع کے حصول کیلئے حصص کی فروخت کا رجحان تھا، اسی تناظر میں 100انڈیکس 1لاکھ 53ہزار کی حد سے گر کر 463 پوائنٹس کے اضافے سے پہلی بار1 لاکھ 52 ہزار 665 پوائنٹس کی حد پر بند ہوا ۔ اسٹاک ایکسچینج کے ماہر سلمان نقوی نے دنیا نیوز کو بتایا کہ آئل اینڈ گیس ، سیمنٹ اور فارما سیکٹرز کے حصص میں ریل پیل ریکارڈ تیزی کا سبب بنی ، اسکے علاوہ وزیر اعظم پاکستان کا کامیاب دورہ چین بھی اسٹاک سرمایہ کاروں کے اعتماد کو تقویت فراہم کررہا ہے ،تاہم سیلاب کی تباہ کاریوں سے پیدا ہونے والا معاشی دباؤ آئندہ دنوں میں مارکیٹ میں آنے والی سرمایہ کاری کو محدود یاانخلاء کی جانب گامزن کرسکتا ہے ۔