صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فیصل بینک اور اوپے کی 100 ارب سے زائد ڈیجیٹل ادائیگیاں

  • کاروبار کی دنیا
فیصل بینک اور اوپے کی 100 ارب سے زائد ڈیجیٹل ادائیگیاں

کراچی(بزنس ڈیسک)فیصل بینک لمیٹڈ نے اپنے چائنیز فن ٹیک شراکت دار اوپے کے ساتھ مل کر قلیل مدت میں 100 ارب روپے سے زائد کی ڈیجیٹل ریٹیل ادائیگیاں کرکے نئی تاریخ رقم کردی۔

یہ شاندار کامیابی فیصل بینک کے دور اندیش اور جدید وژن کی عکاسی کرتی ہے جس کے ذریعے بینک نے ڈیجیٹل ادائیگیوں کے شعبے میں محفوظ اور نقدی سے پاک لین دین کو فروغ دینے کا عمل مزید تیز کردیا ہے ۔فیصل بینک کے ہیڈ آفس میں منعقدہ تقریب میں دونوں اداروں کی سینئر مینجمنٹ نے شرکت کی۔  فیصل بینک کے صدر اور چیف ایگزیکٹو آفیسر یوسف حسین نے کہا کہ او پے کے ساتھ اشتراک کا مقصد ایک ایسا سازگار ماحول فراہم کرنا ہے جو تمام شراکت داروں اور صارفین کے لیے یکساں اہمیت کا حامل بنے ۔اوپے (فنجا)کے چیف ایگزیکٹو آفیسر زیب خان نے کہا کہ ہمیں فیصل بینک کے ساتھ یہ سنگ میل عبور کرنے پر فخر ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
خواجہ آصف کا ’کرما‘ آن پہنچا؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جنگِ ستمبر کا غیر پیشہ ور رپورٹر
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
New Provinces, Yes or No...(3)
بابر اعوان
کنور دلشاد
کالا باغ ڈیم کیوں ضروری ہے؟
کنور دلشاد
آصف عفان
ایک صوبہ کافی‘ باقی سب اضافی
آصف عفان
امیر حمزہ
نظارے رُخِ مصطفیﷺ کے
امیر حمزہ
Dunya Bethak