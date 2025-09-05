فیصل بینک اور اوپے کی 100 ارب سے زائد ڈیجیٹل ادائیگیاں
کراچی(بزنس ڈیسک)فیصل بینک لمیٹڈ نے اپنے چائنیز فن ٹیک شراکت دار اوپے کے ساتھ مل کر قلیل مدت میں 100 ارب روپے سے زائد کی ڈیجیٹل ریٹیل ادائیگیاں کرکے نئی تاریخ رقم کردی۔
یہ شاندار کامیابی فیصل بینک کے دور اندیش اور جدید وژن کی عکاسی کرتی ہے جس کے ذریعے بینک نے ڈیجیٹل ادائیگیوں کے شعبے میں محفوظ اور نقدی سے پاک لین دین کو فروغ دینے کا عمل مزید تیز کردیا ہے ۔فیصل بینک کے ہیڈ آفس میں منعقدہ تقریب میں دونوں اداروں کی سینئر مینجمنٹ نے شرکت کی۔ فیصل بینک کے صدر اور چیف ایگزیکٹو آفیسر یوسف حسین نے کہا کہ او پے کے ساتھ اشتراک کا مقصد ایک ایسا سازگار ماحول فراہم کرنا ہے جو تمام شراکت داروں اور صارفین کے لیے یکساں اہمیت کا حامل بنے ۔اوپے (فنجا)کے چیف ایگزیکٹو آفیسر زیب خان نے کہا کہ ہمیں فیصل بینک کے ساتھ یہ سنگ میل عبور کرنے پر فخر ہے ۔