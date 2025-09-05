صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وفاقی چیمبرکی کسٹم ڈپارٹمنٹ میں فیس لیس سسٹم کی حمایت

  • کاروبار کی دنیا
وفاقی چیمبرکی کسٹم ڈپارٹمنٹ میں فیس لیس سسٹم کی حمایت

کراچی (این این آئی)وفاقی چیمبر کے صدرعاطف اکرام شیخ نے کہا کہ کاروباری برادری انسانی عمل دخل کو کم کرنے اور ٹیکنالوجی کے استعمال کو بڑھانے کیلئے کسٹم ڈپارٹمنٹ میں فیس لیس کسٹمز اسیسمنٹ سسٹم کے نفاذ کی حمایت کرتی ہے۔

ساتھ ہی ساتھ ،صدر ایف پی سی سی آئی عاطف اکرام شیخ نے مطالبہ کیا ہے کہ تاجروں کو سہولت فراہم کرنے کیلئے گرین چینل کلیئرنس میں اضافہ کیا جائے ؛کلیئر نس ٹائم کو کم کیا جائے اور شکایات کے ازالے کے لیے مکمل طور پر فعال سیل قائم کیا جائے تاکہ مسائل، شکایات اورسنجیدہ خدشات کا بروقت ازالہ کیا جا سکے اور تاجروں کے مالی نقصانات اور ان کی تجارت پر آنے والی لاگت کوکم کیا جا سکے ۔یہ امر قابل ذکر ہے کہ چیف کلیکٹر کسٹمز اپریزمنٹ ساؤتھ، واجد علی نے ایف پی سی سی آئی کے مرکزی دفتر، فیڈریشن ہاؤس کراچی کا دورہ کیا ہے جہاں انہوں نے کاروباری، صنعتی اور تاجر برادری کے ساتھ تفصیلی، مشاورتی اور انٹر ایکٹیو سیشن میں شرکت کی۔

 

