انفرااسٹرکچر سیس کی رقم شہر پر خرچ کی جائے ، خرم اعجاز

کراچی (بزنس رپورٹر)ایف پی سی سی آئی برسر اقتدار گروپ بزنس مین پینل کے سیکریٹری جنرل اور سابق نائب صدر ایف پی سی سی آئی خرم اعجاز نے کہا ہے کہ۔۔۔

 اگر سندھ حکومت انفرااسٹرکچر سیس کے اربوں روپے کراچی کے انفرا اسٹرکچر پر لگا دے تو شہر کے تمام مسائل حل ہو جائیں۔انہوں نے کہا کہ کراچی پورٹ سٹی ہے ،ہماری 90 فیصد درآمدات اور برآمدات کراچی سے ہی ہو تی ہے لیکن افسوس کے اس شہر کا انفرا اسٹرکچر ایک دن کی بارش میں ہی بیٹھ گیا۔ پورٹ کے راستے ، سڑکیں اور نکاسی آب کا نظام انتہائی خستہ حال ہونے سے بارش کی وجہ سے ہزاروں گاڑیاں گھنٹوں پھنس گئیں، ٹریفک جام نے پورے لاجسٹک چین کو مفلوج کردیا اوردرآمدکنندگان و برآمدکنندگان اور ٹرانسپورٹرز کو بھاری مالی نقصانات اٹھانے پڑے ۔خرم اعجاز نے کہا کہ سندھ حکومت نے مالی سال 2024-25 میں 160 ارب روپے انفرااسٹرکچر سیس کی مد میں وصول کیے ۔

 

