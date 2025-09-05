صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمپٹیشن کمیشن کا افسران کی کیپسٹی بلڈنگ کیلئے لیکچر سیریز کا آغاز

  • کاروبار کی دنیا
کمپٹیشن کمیشن کا افسران کی کیپسٹی بلڈنگ کیلئے لیکچر سیریز کا آغاز

کراچی(بزنس رپورٹر) کمپٹی شن کمیشن آف پاکستان نے منصفانہ مارکیٹوں کے قیام کیلئے کمپٹیشن کے قانون کی اہمیت اور اس حوالے سے ریسرچ کے فروغ دینے کے پیش نظر اور کمیشن کے افسران کی کیپسٹی بلڈنگ کے لئے لیکچر سیریز کا آغاز کیا ہے۔

اس پروگرام میں مارکیٹ اور کمیٹیشن قوانین کے قومی و بین الاقوامی ماہرین مختلف قسم کی مارکیٹوں میں قانون کے نفاذ بارے اپنے خیالات اور تجربات کا تبادلہ کریں گے ۔اس لیکچر سیریز کے پہلے سیشن کے موقع پر چیئرمین کمپٹیشن کمیشن ڈاکٹر کبیر سدھو نے کہا کہ نئی نئی مارکیٹوں میں تیزی سے بدلتے حالات اور درپیش نئے نئے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے کمپٹیشن کمیشن کو ماہر تربیت یافتہ افرادی قوت کی ضرورت ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

نمازیوں کے موبائل چوری کرنیوالا ملزم گرفتار

ہوائی فائرنگ ،ناجائز اسلحہ رکھنے والا ملزم گرفتار

داتا دربار پولیس کی کارروائی شراب سپلائی کا ملزم گرفتار

3ملزم گرفتار، 1 کلو ہیروئن برآمد

کاہنہ : فائرنگ سے پولیس کانسٹیبل زخمی

بجلی چوری میں ملوث ملز موں کے خلاف مقدمہ درج

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
خواجہ آصف کا ’کرما‘ آن پہنچا؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جنگِ ستمبر کا غیر پیشہ ور رپورٹر
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
New Provinces, Yes or No...(3)
بابر اعوان
کنور دلشاد
کالا باغ ڈیم کیوں ضروری ہے؟
کنور دلشاد
آصف عفان
ایک صوبہ کافی‘ باقی سب اضافی
آصف عفان
امیر حمزہ
نظارے رُخِ مصطفیﷺ کے
امیر حمزہ
Dunya Bethak