کمپٹیشن کمیشن کا افسران کی کیپسٹی بلڈنگ کیلئے لیکچر سیریز کا آغاز
کراچی(بزنس رپورٹر) کمپٹی شن کمیشن آف پاکستان نے منصفانہ مارکیٹوں کے قیام کیلئے کمپٹیشن کے قانون کی اہمیت اور اس حوالے سے ریسرچ کے فروغ دینے کے پیش نظر اور کمیشن کے افسران کی کیپسٹی بلڈنگ کے لئے لیکچر سیریز کا آغاز کیا ہے۔
اس پروگرام میں مارکیٹ اور کمیٹیشن قوانین کے قومی و بین الاقوامی ماہرین مختلف قسم کی مارکیٹوں میں قانون کے نفاذ بارے اپنے خیالات اور تجربات کا تبادلہ کریں گے ۔اس لیکچر سیریز کے پہلے سیشن کے موقع پر چیئرمین کمپٹیشن کمیشن ڈاکٹر کبیر سدھو نے کہا کہ نئی نئی مارکیٹوں میں تیزی سے بدلتے حالات اور درپیش نئے نئے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے کمپٹیشن کمیشن کو ماہر تربیت یافتہ افرادی قوت کی ضرورت ہے۔