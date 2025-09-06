اسٹاک ایکسچینج:تاریخی تیزی، 1لاکھ51ہزارکی حدبھی عبور
کراچی(رپورٹ :حمزہ گیلانی)وزیر اعظم اور آرمی چیف کی ایس سی او سمٹ کانفرنس میں شرکت ، پاک چین سی پیک فیز ٹو کے معاہدے اور بلو چپ کمپنیوں کے مثبت مالیاتی نتائج اسٹاک مارکیٹ کو بلند و بالا مقام تک لے گیا۔
کاروباری ہفتے کے آخری روز 100 انڈیکس نے تیزی کے ساتھ اڑان بھری ، چند منٹوں بعد ہی 100 انڈیکس برق انداز میں1 لاکھ54 ہزار کاہندسہ پہلی بار عبور کرنے میں کامیاب رہا ۔ دوران کاروبار 100 انڈیکس نے پہلی بار 1 لاکھ 54 ہزار 511 پوائنٹس کی حد قائم کی ۔ بعدازاں تیزی کی رفتار میں کمی واقع ہوئی جس کی بنیادی وجہ منافع کے حصول کیلئے حصص کی فروخت کا رجحان تھا ۔کاروبار کے اختتام پر کے ایس ای 100انڈیکس 1611 پوائنٹس کے اضافے سے پہلی بار1 لاکھ 54 ہزار 277 پوائنٹس پر بند ہوا ۔۔اس دوران سرمایہ کاروں کو 150ارب روپے کا منافع ہوا۔ ماہر شہریار بٹ نے دنیا نیوز کو بتایا کہ آئل اینڈ گیس ، سیمنٹ اور فارما سیکٹرز کے حصص میں ریل پیل اسٹاک ایکسچینج میں ریکارڈ تیزی کا سبب بنی ہیں۔