سونے کی قیمت تاریخ کی نئی بلند ترین سطح پر،ڈالر سستا
کراچی(بزنس رپورٹر)انٹربینک اور اوپن مارکیٹ میں مسلسل 21 ویں روز بھی ڈالر کی قدر میں کمی ریکارڈ کی گئی۔ادھر عالمی اور مقامی سطح پرسونے کے نرخ تاریخ کی نئی بلند ترین سطح کو چھو گئے۔
اسٹیٹ بینک کے مطابق انٹربینک میں ڈالر2پیسے کی کمی سے 281.65روپے کا ہوگیا۔ اسی طرح اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر 10 پیسے کی کمی سے 283.10روپے پربند ہوا۔دوسری جانب عالمی بلین مارکیٹ میں سونا 12 ڈالر کے اضافے سے 3552 ڈالر فی اونس کا ہوگیا۔بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کے نرخ میں اضافے کے باعث مقامی سطح پربھی فی تولہ سونا 1200 روپے کے اضافے سے ملکی تاریخ میں پہلی بار 3 لاکھ 77 ہزار 900 روپے پر جاپہنچا۔اسی طرح دس گرام سونے کی قیمت بھی 1029 روپے بڑھ کر 3 لاکھ 23 ہزار 988 روپے ہوگئی ۔