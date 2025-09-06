654.3ارب روپے مالیت کے انوسٹمنٹ بانڈز فروخت
کراچی(بزنس رپورٹر)اسٹیٹ بینک نے پاکستان انوسٹمنٹ بانڈز کی نیلامی کے نتائج جاری کر دیے جس میں مجموعی طور پر 654.3 ارب روپے مالیت کے بانڈز فروخت کیے گئے۔
اسٹیٹ بینک کے مطابق حکومت نے دو سالہ دورانیے کے 46ارب روپے مالیت کے بانڈز فروخت کیے جن کی کٹ آف ییلڈ 11 بیسز پوائنٹس اضافے کے بعد 11.1973 فیصد رہی۔ تین سالہ بانڈز کے صرف 8ارب روپے فروخت کیے گئے جبکہ پانچ سالہ مدت کے بانڈز میں 115 ارب روپے کی فروخت ریکارڈ کی گئی۔ دوسری جانب سب سے بڑی فروخت دس اور پندرہ سالہ بانڈز میں ہوئی، دس سالہ بانڈز کی مجموعی فروخت 207 ارب روپے رہی اور پندرہ سالہ بانڈز میں سب سے زیادہ 280 ارب روپے کے بانڈز فروخت ہوئے۔