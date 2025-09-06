صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • کاروبار کی دنیا
سونیری بینک لمیٹڈ کو2,497ملین روپے خالص منافع

کراچی(بزنس ڈیسک)سونیری بینک لمیٹڈ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے 27 اگست 2025 کو کراچی میں منعقد ہ اپنے 211 ویں اجلاس میں 30 جون 2025 کو ختم ہونے والی ششماہی کے مختصر عبوری مالیاتی گوشواروں کی منظوری دی۔

 بینک نے ششماہی کیلئے قبل از ٹیکسمنافع 6,685 ملین روپے اور بعد از ٹیکس منافع2,497ملین روپے حاصل کیا ۔ بینک کی فی حصص آمدنی 2.2648 روپے فی حصص ہے  ۔بینک کی خالص سودی آمدنی بڑھ کر 14,259 ملین روپے ہو گئی ۔ غیر سودی آمدنی 3,556 ملین روپے رہی جو 1.4فیصد کی معمولی کمی ظاہر کرتی ہے ، بینک کی مجموعی آمدنی میں گزشتہ سال اسی مدت کے مقابلے 2,275  ملین روپے یا 14.6 فیصد اضافہ ہوا ۔ اخراجات میں اضافہ 20.73فیصد تک محدود رہا۔کسٹمر ڈپازٹس میں 31دسمبر 2024 کے مقابلے میں 16.6 فیصد اضافہ ہوا اور یہ 30 جون 2025 کو بڑھ کر 633,379 ملین روپے تک پہنچ گئے ۔ 

 

