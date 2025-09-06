مرکنٹائل ایکسچینج میں 43ارب کے 50548سودے
کراچی(بزنس رپورٹر)پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج(پی ایم ای ایکس)میں 43ارب روپے کے سودے ہوئے ۔گزشتہ روز پی ایم ای ایکس کی رپورٹ کے مطابق سودوں کی مجموعی تعداد50548رہی۔ زیادہ سودے سونے کے ہوئے جن کی مالیت 27.284 ارب روپے رہی جبکہ کرنسیز بذریعہ کوٹس کے سودوں کی مالیت 5.294 ارب روپے ، پلاٹینم کے سودوں کی مالیت 3.311 ارب روپے ، چاندی کے سودوں کی مالیت 2.619 ارب روپے ، این ایس ڈی کیو 100 کے سودوں کی مالیت 1.995 ارب روپے ، خام تیل کے سودوں کی مالیت 1.242 ارب روپے ، ایس پی 500 کے سودوں کی مالیت 397.871 ملین روپے اور پلیڈیم کے سودوں کی مالیت 292.245 ملین روپے ریکارڈ کی گئی ۔