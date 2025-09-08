صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تھری پی پلاس پرنٹ پیک نمائش کا آغاز10ستمبرسے ہوگا

  • کاروبار کی دنیا
تھری پی پلاس پرنٹ پیک نمائش کا آغاز10ستمبرسے ہوگا

کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)تھری پی پلاس پرنٹ پیک پاکستان نمائش 10 تا 12 ستمبر 2025 تک کراچی ایکسپو سینٹر میں منعقد ہوگی۔ فیکٹ ایگزیبیشنز (پرائیویٹ) لمیٹڈ کی جانب سے منعقد کیے جانے والا یہ تین روزہ میگا ایونٹ دنیا بھر سے۔۔۔

 صنعتی رہنماؤں، اعلیٰ حکومتی اہلکاروں، مینوفیکچررز، سپلائرز، تاجروں، ڈسٹری بیوٹرز اور سروس پرووائیڈرز کو ایک ہی چھت تلے جمع کرے گا۔نمائش میں 30 سے زائد ممالک کی 550 سے زیادہ نمایاں کمپنیاں حصہ لیں گی اور جدید مشینری، جدید ٹیکنالوجیز اور صنعت کو نئے سرے سے تشکیل دینے والے اختراعی حل پیش کریں گی۔ یہ ایونٹ صنعتی شراکت داری قائم کرنے اور نئے کاروباری مواقع تلاش کرنے کے لیے ایک مثالی موقع فراہم کرتا ہے ۔فیکٹ ایگزیبیشنز کے سی ای او سلیم خان تنولی نے کہا کہ 3P پلاس پرنٹ پیک پاکستان نمائش پلاسٹک، پرنٹنگ اور پیکنگ صنعتوں میں ترقی اور جدت کے لیے ایک محرک بن چکی ہے ۔ اس سال کے ایڈیشن میں جدید ترین عالمی ٹیکنالوجیز اور حل پیش کیے جائیں گے اور کاروبار کے لیے ایک متحرک پلیٹ فارم فراہم کیا جائے گا جہاں وہ رابطے قائم کر سکیں، تعاون کرسکیں۔

 

