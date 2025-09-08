گرین اکانومی وقت کی ضرورت ہے ، ناصر منصور قریشی
اسلام آباد(اے پی پی)اسلام آباد چیمبر کے صدر ناصر منصور قریشی نے اس بات پر زور دیا کہ پائیدار ترقی کو یقینی بنانے، گرین سرمایہ کاری کو راغب کرنے اور آنے والی نسلوں کو موسمیاتی تبدیلیوں کے منفی اثرات سے بچانے کیلئے پاکستان کو گرین اکانومی کی طرف منتقل ہونا ہوگا۔
کاروباری برادری کو ماحول دوست پریکٹسز کو اپنانا ہو گا ۔اتوار کو ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ پاکستان دنیا کے سب سے زیادہ موسمیاتی خطرات سے دوچار ممالک میں شامل ہے ، جہاں اسے بار بار سیلاب، گرمی اور پانی کی قلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس سے اس کی معیشت اور کمیونٹیز کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ اس تناظر میں، انہوں نے حکومت پر زور دیا کہ وہ ایک جامع گرین صنعتی پالیسی بنائے ، کاروباری اداروں کو قابل تجدید توانائی کو اپنانے کی ترغیب دے ، اور صنعتوں کو ماحول دوست پیداواری طریقوں کی طرف منتقل کرنے میں معاونت کرے ۔