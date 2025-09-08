صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تباہ کن سیلاب معاشی بہتری کو پلٹ سکتے ہیں ،میاں زاہد

  • کاروبار کی دنیا
کراچی(این این آئی)چیئرمین نیشنل بزنس گروپ ، ایف پی سی سی آئی کی پالیسی ایڈوائزری بورڈ کے چیئرمین اورسابق صوبائی وزیرمیاں زاہد نے کہا ہے کہ پاکستان نے حالیہ دنوں میں معاشی بحالی کے حوالے سے قابلِ تعریف پیش رفت کی ہے، عالمی سطح پر بھی پاکستان کا وقار بحال ہوا ہے۔

 کاروباری برادری سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت کی مالی اصلاحات کے نتیجے میں بجٹ خسارہ کم ہوا جبکہ مہنگائی کی شرح اگست 2025 میں 3 فیصد تک گر گئی ہے ، تاہم انہوں نے خبردارکیا کہ 2025 کے تباہ کن مون سون سیلاب اس معاشی بہتری کو پلٹ سکتے ہیں۔ سیلاب نہ صرف ایک انسانی المیہ کا رخ اختیار کر رہے ہیں بلکہ پاکستان کی نازک معیشت کیلئے سنگین معاشی خطرہ بھی بن گئے ہیں۔ چاول، مکئی اور سبزیوں جیسی اہم فصلوں کی تباہی کاشتکاروں کے لیے معاشی بدحالی کے ساتھ فوڈ سیکیورٹی کے بحران کوجنم دے گی۔

 

