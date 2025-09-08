سیلاب متاثرین کے بلز ،ٹیکسز معاف کیے جا ئیں ، کاشف چودھری
اسلام آباد(نمائندہ دنیا)مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کے صدر کاشف چو دھری نے کہا ہے کہ پاکستان سیلاب کی تباہ کاریوں کی وجہ سے تاریخ کے بدترین بحران سے گزر رہا ہے،مشکل کی اس گھڑی میں پنجاب، خیبر پختونخوا اور سندھ کے تمام متاثرہ اضلاع میں تمام قسم کے بلز اور ٹیکسز معاف کیے جائیں۔
گزشتہ روز اپنے بیان میں مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کے صدر کاشف چو دھری نے کہا کہ پانی کا ضیاع روکنے اور سیلاب سے نمٹنے کیلئے ڈیمز بنائے جا ئیں ، سیوریج سسٹم کو بہتر بنایا جائے ،حفاظتی پشتے مضبوط کیے جائیں، حکومتی وسائل کو کرپشن کی نذر کرنے کے بجائے عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ کیا جائے ۔ مشکل کی اس گھڑی میں تاجر برادری قوم کے ساتھ کھڑی ہے ، بلا تفریق متاثرین کی فوری امداد کی جائے ۔ انہوں نے مزید کہا کہ ملک بھر میں سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں ،مشکل کی اس گھڑی میں پنجاب، خیبر پختونخوا اور سندھ کے تمام متاثرہ اضلاع میں تمام قسم کے بلز اور ٹیکسز فوری معاف کیے جائیں۔