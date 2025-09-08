صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلاب متاثرین کے بلز ،ٹیکسز معاف کیے جا ئیں ، کاشف چودھری

  • کاروبار کی دنیا
سیلاب متاثرین کے بلز ،ٹیکسز معاف کیے جا ئیں ، کاشف چودھری

اسلام آباد(نمائندہ دنیا)مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کے صدر کاشف چو دھری نے کہا ہے کہ پاکستان سیلاب کی تباہ کاریوں کی وجہ سے تاریخ کے بدترین بحران سے گزر رہا ہے،مشکل کی اس گھڑی میں پنجاب، خیبر پختونخوا اور سندھ کے تمام متاثرہ اضلاع میں تمام قسم کے بلز اور ٹیکسز معاف کیے جائیں۔

گزشتہ روز اپنے بیان میں مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کے صدر کاشف چو دھری نے کہا کہ پانی کا ضیاع روکنے اور سیلاب سے نمٹنے کیلئے ڈیمز بنائے جا ئیں ، سیوریج سسٹم کو بہتر بنایا جائے ،حفاظتی پشتے مضبوط کیے جائیں، حکومتی وسائل کو کرپشن کی نذر کرنے کے بجائے عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ کیا جائے ۔ مشکل کی اس گھڑی میں تاجر برادری قوم کے ساتھ کھڑی ہے ، بلا تفریق متاثرین کی فوری امداد کی جائے ۔ انہوں نے مزید کہا کہ ملک بھر میں سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں ،مشکل کی اس گھڑی میں پنجاب، خیبر پختونخوا اور سندھ کے تمام متاثرہ اضلاع میں تمام قسم کے بلز اور ٹیکسز فوری معاف کیے جائیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

سیلاب: جلالپور پیر والا شہر خالی کرنے کا حکم : فوج طلب، بڑے پیمانے پر نقل مکانی، ریسکیو کشتی الٹ گئی، 5 افراد جاں بحق طوفانی بارشوں کا نیا سپیل شروع، جہلم ڈوب گیا

موبائل سمز سے پاکستانیوں کا ڈیٹا لیک، وزیر داخلہ نے خصوصی تحقیقاتی ٹیم تشکیل دیدی

سیلاب : پٹرولیم مصنوعات کی ترسیل بلا رکاوٹ جاری رکھنے کیلئے نگرانی کی جائے : شہباز شریف

سیلاب متاثرہ شہروں میں نکاسی آب اور سیوریج کا جدید نظام لائینگے : مریم نواز

گندم مہنگی کو جواز بنا کر چکی آٹے کی قیمت میں 25روپے کلو اضافہ : ذخیرہ اندوزی پر 88گودام سیل

موسمی انتبا ہی نظام نہ لگانا مجرمانہ غفلت، کالا باغ ڈیم کی بات مسائل سے توجہ ہٹانا : حافظ نعیم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
تاریخ کی دلدل
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
دریائوں کی واپسی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
ڈنڈا‘ انڈا اور امرود
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سیلاب اور این ایف سی ایورڈ کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عزیمت اور استقامت کے بے مثال الفاظ
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
جغرافیے اورنظریے کا تحفظ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak