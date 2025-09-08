چمن میں ارلی ہارویسٹ پروگرام سے متعلق آگاہی سیشن
کراچی(بزنس ڈیسک)ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان (ٹڈاپ)کے زیر اہتمام چمن میں ایک آگاہی سیشن کا انعقاد کیا گیا جس کا مقصد پاکستان اور افغانستان کے درمیان ارلی ہارویسٹ پروگرام کے تحت مواقع اور چیلنجز کو اجاگر کرنا تھا۔
اجلاس میں بزنس لیڈرز، تجارتی انجمنوں اور چیمبرز کے نمائندوں نے شرکت کی۔ سیشن میں ٹیرف مراعات، رولز آف اوریجن اور آئندہ ون ڈاکیومنٹ ریجیم کے کردار پر گفتگو کی گئی، جو تجارتی عمل کو مزید ہموار بنانے میں معاون ثابت ہوگا۔مقررین نے ای ایچ پی کے فوائد پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی آلو، کینو، کیلے اور آم کی برآمدات میں بڑی گنجائش موجود ہے جبکہ افغانستان سے ٹماٹر، انگور، سیب اور انار درآمد کیے جائیں گے ۔ شرکاء نے اس بات پر بھی زور دیا کہ مصنوعات کی فہرست کو بڑھایا جائے ، سرٹیفکیٹ آف اوریجن کے اجرا کو آسان بنایا جائے اور برآمدکنندگان کے تحفظ کیلئے رسک فنانسنگ متعارف کرائی جائے ۔اجلاس میں اسپن بولدک پر ٹرانزٹ تاخیر اور چمن بارڈر کو طورخم کی طرز پر 24/7 کھولنے کی ضرورت پر بھی گفتگو ہوئی۔ ایک اہم مسئلہ افغان سیب کی درآمد سے متعلق اٹھایا گیا جس پر شرکاء نے خبردار کیا کہ اگر یہ درآمدات بغیر کسی ضابطے کے ہوئیں تو بلوچستان کے مقامی کاشتکاروں کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے ۔ اس حوالے سے حفاظتی اقدامات کی اہمیت پر زور دیا گیا تاکہ تجارتی آزاد کاری کے ساتھ ساتھ مقامی کسانوں کے روزگار کا تحفظ بھی یقینی بنایا جا سکے ۔