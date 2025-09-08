صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چمن میں ارلی ہارویسٹ پروگرام سے متعلق آگاہی سیشن

  • کاروبار کی دنیا
چمن میں ارلی ہارویسٹ پروگرام سے متعلق آگاہی سیشن

کراچی(بزنس ڈیسک)ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان (ٹڈاپ)کے زیر اہتمام چمن میں ایک آگاہی سیشن کا انعقاد کیا گیا جس کا مقصد پاکستان اور افغانستان کے درمیان ارلی ہارویسٹ پروگرام کے تحت مواقع اور چیلنجز کو اجاگر کرنا تھا۔

اجلاس میں بزنس لیڈرز، تجارتی انجمنوں اور چیمبرز کے نمائندوں نے شرکت کی۔ سیشن میں ٹیرف مراعات، رولز آف اوریجن اور آئندہ ون ڈاکیومنٹ ریجیم کے کردار پر گفتگو کی گئی، جو تجارتی عمل کو مزید ہموار بنانے میں معاون ثابت ہوگا۔مقررین نے ای ایچ پی کے فوائد پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی آلو، کینو، کیلے اور آم کی برآمدات میں بڑی گنجائش موجود ہے جبکہ افغانستان سے ٹماٹر، انگور، سیب اور انار درآمد کیے جائیں گے ۔ شرکاء نے اس بات پر بھی زور دیا کہ مصنوعات کی فہرست کو بڑھایا جائے ، سرٹیفکیٹ آف اوریجن کے اجرا کو آسان بنایا جائے اور برآمدکنندگان کے تحفظ کیلئے رسک فنانسنگ متعارف کرائی جائے ۔اجلاس میں اسپن بولدک پر ٹرانزٹ تاخیر اور چمن بارڈر کو طورخم کی طرز پر 24/7 کھولنے کی ضرورت پر بھی گفتگو ہوئی۔ ایک اہم مسئلہ افغان سیب کی درآمد سے متعلق اٹھایا گیا جس پر شرکاء نے خبردار کیا کہ اگر یہ درآمدات بغیر کسی ضابطے کے ہوئیں تو بلوچستان کے مقامی کاشتکاروں کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے ۔ اس حوالے سے حفاظتی اقدامات کی اہمیت پر زور دیا گیا تاکہ تجارتی آزاد کاری کے ساتھ ساتھ مقامی کسانوں کے روزگار کا تحفظ بھی یقینی بنایا جا سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

فرانسیسی اداکارہ ادیل اینیل غزہ کیلئے عالمی بیڑے میں شامل

مجھے نہ سمجھائیں کیا کرنا چاہیے ،عاطف اسلم ناقدین پر برہم

فیروز کا مسئلہ ہے کہ اپنے ہیروازم سے باہر نہیں نکل سکتے :عتیقہ اوڈھو

بھائی کے مفت علاج کیلئے ہسپتالوں کے چکر لگائے :ہمایوں سعید

قرۃ العین بلوچ کی مداحوں سے دعاؤں کی درخواست

نادیہ خان کا اداکاری سے کوئی تعلق نہیں،خلیل الرحمن قمر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
تاریخ کی دلدل
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
دریائوں کی واپسی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
ڈنڈا‘ انڈا اور امرود
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سیلاب اور این ایف سی ایورڈ کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عزیمت اور استقامت کے بے مثال الفاظ
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
جغرافیے اورنظریے کا تحفظ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak