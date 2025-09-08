صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چینی گوبھی کی کاشت، پیداوار میں 50 فیصد اضافہ

تیانجن (این این آئی)پاکستان میں چینی گوبھی کی کاشت سے پیداوار میں 50 فیصد اضافہ ہو گیا، تیانجن سائنسدانوں نے مقامی موسم کے مطابق بیج تیار کیے ، ایس سی او رکن ممالک میں چینی گوبھی کی کاشت تیزی سے بڑھنے لگی۔

چائنا اکنامک نیٹ کے مطابق چین کے شہر تیانجن سے 4ہزارکلو میٹر دور پاکستان کے پنجاب کے ایک مقامی کسان محمد نے اپنے کھیت میں کٹی ہو ئی گوبھی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ چینی گوبھی کے بیج سستے ہیں،ان کا معیار اور پیداوار بہت اعلیٰ ہے ،ہر فصل کے سیزن میں آمدنی پچاس فیصد تک بڑھ گئی ہے ،ہمارے مقامی بیچ فروش نے اعلیٰ معیار اور پیداوار کا وعدہ کرتے ہوئے ہمیں یہ چینی گوبھی کے بیج دیے تھے ،میں نے ایک کھیپ آزمائشی طور پر خریدی، واقعی حیران کن نتائج حاصل ہوئے ۔ چائنا اکنامک نیٹ کے مطابق ماہرین نے کہا ہے کہ پاکستان میں استعمال ہونے والے 90 فیصد گوبھی کے بیج درآمد کیے جاتے ہیں۔

 

