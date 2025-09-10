اسٹاک ایکسچینج 1 لاکھ 57 ہزار کی بلند سطح چھو کر واپس
کراچی(بزنس رپورٹر)وزیر اعظم اور آرمی چیف سے امریکی کمپنیوں کے بڑے تجارتی وفد کی ملاقات، ریکوڈک منصوبے میں عالمی سرمایہ کاری کی آمد، سی پیک فیز ٹو میں مثبت پیشرفت، عالمی اداروں سے ملنے والی رقوم، بلو چپ کمپنیوں کے مثبت مالیاتی نتائج اور مثبت ملکی معاشی اشاریے کاروباری ہفتے کے دوسرے روز اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کو بلندیوں کی نئی نہج پر لے گئے۔
اسٹاک مارکیٹ میں آئل اینڈ گیس، سیمنٹ، فارما، آٹو اور ریفائنری کمپنیوں کے حصص کی خریداری سے 100 انڈیکس پہلی بار 1 لاکھ 57 ہزار کی بلند ترین حد تک ٹریڈ ہوکر ایک بار پھر تاریخ رقم کرگیا۔ بعدازاں بینچ مارک 100 انڈیکس کی رفتار آخری لمحات میں پرافٹ ٹیکنگ کے سبب مدھم پڑتی رہی۔ کاروبار کے اختتام پر کے ایس ای 100 انڈیکس476 پوائنٹس کے اضافے سے پہلی بار 1لاکھ 56ہزار 563پوائنٹس پر بند ہوا۔ دوسری جانب کے ایس ای 30انڈیکس 356.93پوائنٹس کے اضافے سے 47996.12 پوائنٹس آل شیئرز انڈیکس 152.05 پوائنٹس کے اضافے سے 95202.76 پوائنٹس پربند ہوا۔اس دوران سرمایہ کاروں کو 27ارب روپے کا منافع ہوا جس کے نتیجے میں سرمائے کا مجموعی حجم18 ہزار 294روپے ہوگیا۔مجموعی طور پر478 کمپنیوں کے حصص کا کاروبار ہوا جس میں سے 154 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ ، 291 میں کمی اور 33 میں استحکام ریکارڈ کیا گیا۔گزشتہ روز 1 ارب 6کروڑ 85 لاکھ 21 ہزار 605 روپے مالیت شیئرز کے سودے 55 ارب 19 کروڑ 4 لاکھ 42 ہزار میں طے پائے۔