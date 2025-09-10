صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سونے کی قیمت تاریخ کی نئی بلند سطح پر، ڈالر مزید سستا

  • کاروبار کی دنیا
سونے کی قیمت تاریخ کی نئی بلند سطح پر، ڈالر مزید سستا

کراچی(بزنس رپورٹر)سونے کی قیمتوں میں اضافے کا نہ رکنے والا سلسلہ جاری ہے جس کے نتیجے میں سونے کی قیمتیں مقامی و بین الاقوامی مارکیٹ میں تاریخ کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں۔

ادھرزرمبادلہ کی دونوں مارکیٹوں میں ڈالر کی نسبت روپیہ تگڑا رہا جس سے ڈالر کے اوپن ریٹ گھٹ کر 283روپے سے بھی نیچے آگئے ۔اسٹیٹ بینک کے مطابق انٹربینک میں ڈالر ایک پیسے کی کمی سے 281.61روپے پر بند ہوا،اسی طرح اوپن کرنسی مارکیٹ میں بھی ڈالر 10پیسے کی کمی سے 282.90روپے پربندہوا۔دوسری جانب عالمی بلین مارکیٹ میں سونا 41 ڈالر کے نمایاں اضافے سے 3654 ڈالر فی اونس کا ہوگیا۔بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کے نرخ میں نمایاں اضافے کے باعث مقامی سطح پربھی فی تولہ سونا 4100 روپے کے بڑے اضافے سے ملکی تاریخ میں پہلی بار 3 لاکھ 88 ہزار 100 روپے پر جاپہنچا۔اسی طرح دس گرام سونے کی قیمت بھی 3514 روپے بڑھ کر 3 لاکھ 32 ہزار 733 روپے ہوگئی۔یاد رہے کہ پیر کو سونے کی فی تولہ قیمت 6100 روپے کے بڑے اضافے سے 3 لاکھ 84 ہزار روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی تھی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

قطر میں حماس قیادت پر اسرائیلی حملہ:سیز فائر مذاکراتی وفد کے ارکان محفوظ رہے:فلسطینی تنظیم اسرائیل کو نتائج بھگتنا ہونگے:قطر یہ مجرمانہ حرکت ہے:پاکستان،سعودی عرب

سیلاب:بھارت نے مزید پانی چھوڑ دیا،کئی دیہات ڈوب گئے ہزاروں افراد محصور ،مدد کے منتظر

9مئی کیس کا ایک اور فیصلہ:یاسمین راشد،اعجاز چودھری ،محمود الرشید،عمر سرفرازکو10،10،خدیجہ شاہ کو5سال قید

گندم سٹاک ڈکلیئر کرنے کیلئے 3دن کی مہلت:سیلاب کا فائدہ اٹھانیوالے رعایت کے مستحق نہیں:مریم نواز

میجرعدنان شہید، وزیراعظم ،فیلڈ مارشل کی نماز جنازہ میں شرکت

پیپلز پارٹی نئے ڈیمز کی تعمیر کی حامی ہے :بلاول بھٹو

آج کے کالمز

ایاز امیر
بغض پالنے کا بھی اسلوب ہونا چاہیے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سلمان اکرم راجہ کا بھیجا گیا عذاب
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
حیات بنگالی: کہاں سے آیا کدھر گیا وہ؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اخراج اور بائیکاٹ کی سیاست
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
سیلاب کی تباہی: آفت بڑی یا حکومتی نااہلی؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
رسول اللہﷺ کا حق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak