سونے کی قیمت تاریخ کی نئی بلند سطح پر، ڈالر مزید سستا
کراچی(بزنس رپورٹر)سونے کی قیمتوں میں اضافے کا نہ رکنے والا سلسلہ جاری ہے جس کے نتیجے میں سونے کی قیمتیں مقامی و بین الاقوامی مارکیٹ میں تاریخ کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں۔
ادھرزرمبادلہ کی دونوں مارکیٹوں میں ڈالر کی نسبت روپیہ تگڑا رہا جس سے ڈالر کے اوپن ریٹ گھٹ کر 283روپے سے بھی نیچے آگئے ۔اسٹیٹ بینک کے مطابق انٹربینک میں ڈالر ایک پیسے کی کمی سے 281.61روپے پر بند ہوا،اسی طرح اوپن کرنسی مارکیٹ میں بھی ڈالر 10پیسے کی کمی سے 282.90روپے پربندہوا۔دوسری جانب عالمی بلین مارکیٹ میں سونا 41 ڈالر کے نمایاں اضافے سے 3654 ڈالر فی اونس کا ہوگیا۔بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کے نرخ میں نمایاں اضافے کے باعث مقامی سطح پربھی فی تولہ سونا 4100 روپے کے بڑے اضافے سے ملکی تاریخ میں پہلی بار 3 لاکھ 88 ہزار 100 روپے پر جاپہنچا۔اسی طرح دس گرام سونے کی قیمت بھی 3514 روپے بڑھ کر 3 لاکھ 32 ہزار 733 روپے ہوگئی۔یاد رہے کہ پیر کو سونے کی فی تولہ قیمت 6100 روپے کے بڑے اضافے سے 3 لاکھ 84 ہزار روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی تھی۔