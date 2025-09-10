فیکٹ ایگزیبیشنز کے سی ای او کی ڈی جی ٹڈاپ سے ملاقات
فیکٹ ایگزیبیشنز (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے سی ای او سلیم خان تنولی نے ٹڈاپ ہیڈکوارٹرز میں ڈائریکٹر جنرل انجینئرنگ ڈویژن اظہر علی دھار سے ملاقات کی۔
اس موقع پر انہوں نے پلاسٹک اور پیکیجنگ سے وابستہ تمام مینوفیکچررز کو نمائش میں بھرپور شرکت کی ترغیب دینے کی درخواست کی جہاں کاروباری حضرات اپنی مصنوعات پیش کریں گے۔ ملاقات میں سلیم خان تنولی کی ٹیم بھی شریک تھی، جہاں آئندہ بلڈ ہاؤسنمائش کے انعقاد پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا جو ایکسپو سینٹر لاہور میں منعقد کی جائے گی۔اظہر علی دھار نے اس بات کا اعادہ کیا کہ پاکستان کی انجینئرنگ مصنوعات کو فروغ دینے کیلئے ایسی تجارتی نمائشوں میں بھرپور شرکت جاری رکھی جائے گی۔سلیم خان تنولی نے مجوزہ منصوبہ پیش کیا جس میں مقام کی تیاری، ٹائم لائنز اور متوقع شراکت داری کی تفصیلات شامل تھیں۔ اس موقع پرٹڈاپ کی جانب سے سہولت کاری اور تعاون کے امکانات پر بھی تفصیل سے بات چیت ہوئی۔ فریقین نے اتفاق کیا کہ نمائش کے کامیاب انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے مسلسل رابطہ رکھا جائے گا اور تمام عملی پہلوؤں کو حتمی شکل دی جائے گی۔