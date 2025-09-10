سمیڈا کا نیا بورڈ آف ڈائریکٹرز تشکیل، احسن اقبال چیئرمین مقرر
کراچی(بزنس رپورٹر)وفاقی حکومت نے ملک بھر کے چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کی ترقی اور پالیسی سازی کو مزید مؤثر بنانے کیلئے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ڈویلپمنٹ اتھارٹی (سمیڈا) کا نیابورڈ آف ڈائریکٹرز تشکیل دے دیا ہے۔
اس حوالے سے وزارتِ صنعت و پیداوار کی جانب سے باضابطہ نوٹیفکیشن جاری کردیا گیا ہے ۔نوٹیفکیشن کے مطابق وفاقی وزیرصنعت احسن اقبال کو سمیڈا بورڈ کا چیئرمین مقرر کیا گیا ہے جبکہ اعلیٰ سرکاری افسران اور پرائیویٹ سیکٹر سے تعلق رکھنے والی شخصیات بھی بورڈ میں شامل کی گئی ہیں۔ سیکریٹری صنعت و پیداوار، سیکریٹری خزانہ اور سیکریٹری تجارت یا انکے نمائندے جو گریڈ 20 سے کم نہ ہوں بورڈ کے رکن ہوں گے جبکہ چیئرمین فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو بھی بطور رکن شامل کیا گیا ہے۔دوسری جانب اتھارٹی میں پرائیویٹ ممبران میں سابق چیئرمین پاما اور معروف صنعتکار مشہود علی خان، عثمان سیف اللہ خان، اسرار خان کاکڑ، آسیہ سائل خان اور سید ظہور حسن بھی شامل ہیں۔