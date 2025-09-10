صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سمیڈا کا نیا بورڈ آف ڈائریکٹرز تشکیل، احسن اقبال چیئرمین مقرر

  • کاروبار کی دنیا
سمیڈا کا نیا بورڈ آف ڈائریکٹرز تشکیل، احسن اقبال چیئرمین مقرر

کراچی(بزنس رپورٹر)وفاقی حکومت نے ملک بھر کے چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کی ترقی اور پالیسی سازی کو مزید مؤثر بنانے کیلئے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ڈویلپمنٹ اتھارٹی (سمیڈا) کا نیابورڈ آف ڈائریکٹرز تشکیل دے دیا ہے۔

اس حوالے سے وزارتِ صنعت و پیداوار کی جانب سے باضابطہ نوٹیفکیشن جاری کردیا گیا ہے ۔نوٹیفکیشن کے مطابق وفاقی وزیرصنعت احسن اقبال کو سمیڈا بورڈ کا چیئرمین مقرر کیا گیا ہے جبکہ اعلیٰ سرکاری افسران اور پرائیویٹ سیکٹر سے تعلق رکھنے والی شخصیات بھی بورڈ میں شامل کی گئی ہیں۔ سیکریٹری صنعت و پیداوار، سیکریٹری خزانہ اور سیکریٹری تجارت یا انکے نمائندے جو گریڈ 20 سے کم نہ ہوں بورڈ کے رکن ہوں گے جبکہ چیئرمین فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو بھی بطور رکن شامل کیا گیا ہے۔دوسری جانب اتھارٹی میں پرائیویٹ ممبران میں سابق چیئرمین پاما اور معروف صنعتکار مشہود علی خان، عثمان سیف اللہ خان، اسرار خان کاکڑ، آسیہ سائل خان اور سید ظہور حسن بھی شامل ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

بیٹی کو گود لینے اور سروگیسی کی افواہیں، صبور علی کا ردعمل آگیا

پاکستان میرا گھر ہے ، سنجے دت نے والد کا قصہ سنا دیا

میری تصاویر کا اے آئی فحش ویڈیوز میں استعمال روکا جائے ایشوریا عدالت پہنچ گئیں

کام وقت پر، پیسے مہینوں بعد، فنکاروں نے آواز بلند کردی

تنہائی مجھے اندر ہی اندر کھا رہی تھی:شلپا شروڈکر

شاہ رخ خان نے اپنی تعلیم مکمل نہ کرنیکی وجہ بتا دی

آج کے کالمز

ایاز امیر
بغض پالنے کا بھی اسلوب ہونا چاہیے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سلمان اکرم راجہ کا بھیجا گیا عذاب
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
حیات بنگالی: کہاں سے آیا کدھر گیا وہ؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اخراج اور بائیکاٹ کی سیاست
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
سیلاب کی تباہی: آفت بڑی یا حکومتی نااہلی؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
رسول اللہﷺ کا حق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak