کاروباری طورطریقوں سے متعلق ضوابطی فریم ورک کے مسودے پر آرا طلب
کراچی(بزنس رپورٹر)بینک دولتِ پاکستان نے صارفین کو مزید تحفظ دینے اور ان کے ساتھ منصفانہ سلوک کو یقینی بنانے کی اپنی کوششوں کے سلسلے میں کاروباری طور طریقوں سے متعلق ضوابطی فریم ورک کے مسودے پر عوام سے آرا طلب کی ہیں۔
مسودے کا عنوان کاروباری طرزِعمل اور صارفین کے ساتھ منصفانہ سلوک کا ضوابطی فریم ورک ہے۔ فریم ورک کے اس مسودے میں وہ مجوزہ اصول اور قواعد پر مبنی ہدایات شامل ہیں جن کا مقصد مالی شعبے میں ذمہ دارانہ کاروباری طرزِ عمل، جواب دہی اور شفافیت کو فروغ دینا ہے۔