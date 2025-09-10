ای فائلنگ میں پیچیدگیاں، صنعتکار شدید مشکلات کا شکار
کراچی(بزنس رپورٹر)سائٹ ایسوسی ایشن آف انڈسٹری کے صدر احمد عظیم علوی نے ایف بی آر کی جانب سے ای انوائسنگ سسٹم کے نفاذ پر شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ۔۔۔
ای انوائسنگ سسٹم کے نفاذ سے قبل نہ تو اسٹیک ہولڈرز سے مشاورت کی گئی اور نہ ہی آگاہی کیلئے سیشنز منعقد کیے گئے جس کے باعث ٹیکس دہندگان کو عملی سطح پر شدید مسائل اور الجھنوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ای فائلنگ میں پیچیدگیاں اس قدر زیادہ ہیں کہ متعدد کاروباری ادارے مقررہ وقت میں اپنی فائلنگ مکمل کرنے سے قاصر رہتے ہیں جو زمینی حقائق کے برعکس اور ناقابل عمل ہے ۔صدر سائٹ ایسوسی ایشن نے ایف بی آر سے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر بھرپور آگاہی مہم چلائی جائے اور سسٹم کو مؤثر، سادہ اور قابل فہم بنانے کے لیے صنعتکار برادری سے سنجیدہ مشاورت کی جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ انڈسٹری میں مال کی واپسی ایک معمول کی کارروائی ہے تاہم ریورس فائلنگ کا کوئی واضح اور جامع طریقہ کار موجود نہیں۔