حکومت گوادر کی بحالی میں کامیاب نہیں ہوپائی، چیئرمین آباد
کراچی(بزنس رپورٹر)چیئرمین آباد حسن بخشی نے کہا کہ پاکستان کا مستقبل گوادر کی ترقی سے جڑا ہوا ہے مگر گزشتہ 24 برسوں سے یہ شہر آگے نہیں بڑھ پایا۔
پریس کانفرنس میں حسن بخشی نے کہاکہ 2002 میں گوادر پورٹ کے قیام کا اعلان ہوا جبکہ 2014 میں سی پیک سامنے آیالیکن 43 ارب ڈالر کے سی پیک منصوبے میں اب تک صرف 80 کروڑ ڈالر کی سرمایہ کاری ہوئی ہے جو ناکافی ہے۔ چیئرمین آباد نے انکشاف کیا کہ آباد کے اراکین کی زمینوں پر قبضے ہورہے تھے تاہم بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات کے بعد قبضے کا سلسلہ رک گیا اور 6 سے 7 زمینیں قبضہ مافیا سے واگزار کرالی گئیں دوران پریس کانفرنس چیئرمین آباد نے کہا کہ وفاقی حکومت گوادر کی بحالی میں کامیاب نہیں ہوپائی حالانکہ پاکستان کا سب سے بڑا ہوائی اڈہ گوادر میں تعمیر ہوا لیکن آج تک آپریشنل نہیں ہوسکا ۔انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ گوادر کو ٹیکس فری زون قرار دیے جانے کے باوجود اس پرعمل درآمد نہیں کیا گیا۔