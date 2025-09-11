اسٹاک ایکسچینج میں 457پوائنٹس کی تیزی ،65ارب منافع
کراچی(بزنس رپورٹر)ریکوڈک منصوبے میں عالمی سرمایہ کاری کی آمد،سی پیک فیز ٹو میں مثبت پیشرفت، عالمی اداروں سے ملنے والی رقوم ، بلو چپ کمپنیوں کے مثبت مالیاتی نتائج اور مثبت معاشی اشاریے کاروباری ہفتے کے دوسرے روز اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کو بلندیوں کی نئی نہج پر لے گئے ۔
اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار کا آغاز 54 پوائنٹس کی تیزی سے 1 لاکھ 56 ہزار 618 پوائنٹس کی نفسیاتی حد سے ہوا۔ دوران ٹریڈنگ انڈیکس پرافٹ ٹیکنگ سے معمولی نوعیت کی مندی کابھی شکار ہوا،تاہم آئل اینڈ گیس ، سیمنٹ ، فارما ، آٹو اور ریفائنری کمپنیوں کے حصص کی خریداری سے 100 انڈیکس مسلسل بڑھ کر دوران ٹریڈنگ 1 لاکھ 56 ہزار کی حدکو عبور کرتا ہوا 1 لاکھ 57 ہزار کی حد بحال کرگیا۔کاروبار کے اختتام پر کے ایس ای 100 انڈیکس 457 پوائنٹس کے اضافے سے 1 لاکھ 57 ہزار پوائنٹس کی بلند ترین سطح پر بند ہوا۔اسی طرح کے ایس ای 30 انڈیکس 84 پوائنٹس کے اضافے سے 48080 پوائنٹس اور آل شیئرز انڈیکس 353 پوائنٹس بڑھ کر95556 پوائنٹس پر بند ہوا ۔اس دوران سرمایہ کاروں کو 65ارب روپے کا منافع ہوا جس کے نتیجے میں سرمائے کا مجموعی حجم بڑھ کر 18 ہزار 359 روپے ہوگیا۔ مجموعی طور پر 485 کمپنیوں کے حصص کا کاروبار ہوا جن میں سے 225 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 227 میں کمی اور 33 میں استحکام رہا۔